Yapı Kredi, sermaye artırımı iddialarını yalanladı

12 Ocak 2018

Yapı Kredi, 1 milyar dolarlık sermaye artırımına gideceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medyada bankamız sermayesinin artırılacağına ve bu konuda yatırım bankaları ile görüşüldüğüne dair bazı haberlerin yayınlandığı görülmüştür.

Bankamız, gerektiğinde yatırım bankaları ile görüşerek faaliyetleri ve finansal yapısına ilişkin stratejik değerlendirmeler yapmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Sermaye artırımı ancak yönetim kurulu kararı ile yapılabilmekte olup bankamız Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır"