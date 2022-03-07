Yapı Kredi tüm dekontları dijitale taşıyor

Yapı Kredi ve Gelir İdaresi Başkanlığı, yürüttükleri e-dekont projesiyle kâğıt olarak düzenlenen tüm dekontları elektronik ortama taşıyor. Sektörde bir ilk olan bu geçişle Yapı Kredi’nin gişedeki parasal işlemlerinin de artık ürün sözleşmelerinde olduğu gibi mobil onayla tamamlanabilmesine olanak sağlanacak. Müşterilerin yasal geçerlilik nedeniyle ıslak imzalı olarak basılması gereken dekontların da elektronik olarak kendilerine iletilmesiyle, zaman ve kâğıt tasarrufu sağlanarak sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmak hedefleniyor. Böylece kusursuz bir deneyim ile müşteri memnuniyeti artırılmak isteniyor.

Hız ve konforun yanı sıra çevreye de katkı sağlayacak

Dijital bankacılık alanındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla sektöre öncülük eden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç, “Gelir İdaresi Başkanlığı ile hayata geçirdiğimiz e-dekont projesiyle fiziki basma ve dekontu saklama gibi uğraşların önüne geçiyoruz. Şubelerde kâğıt israfına engel olurken, dekont basım ve teslimi gibi operasyonları azaltacağız. Aynı zamanda bu yenilikle müşterilerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Yapı Kredi web sayfası üzerinden e-faturadakine benzer şekilde dekontlarının geçerliliklerini de sorgulayabilecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Süreç ve Program Yönetimi Grup Direktörü Erkut Baloğlu çalışmalarında çevre dostu çözümlere öncelik verdiklerini belirterek; “Yürütmekte olduğumuz dijitalleşme programının etkisiyle bugüne kadar yaklaşık 3.400 tona tekabül eden 678 milyon adet kâğıt tasarrufu sağladık. Dekontların dijitale taşınması ile birlikte hem müşterilerimize büyük konfor sağlayacak hem de yılda 20 milyon adet kağıt tasarrufu daha sağlayacağız” dedi.