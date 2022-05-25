Yapı Kredi Yatırım'a 2 ‘Altın Boğa Ödülü’

Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2021 yılının değerlendirildiği 7. TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde ‘Aracılık İşlemleri’ kategorisinde 2 ödülün sahibi oldu. Şirket, ‘Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri’ ve ‘Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri’ olmak üzere 2 ‘Altın Boğa Ödülü’ne layık görüldü.

7. TSPB Altın Boğa Ödülleri kapsamında açıklamalarda bulunan Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin önemli göstergelerinden birinin de sermaye piyasaları olduğunu söyledi. Borsa İstanbul'da pay piyasalarında yaklaşık her 6 işlemden birisinin ve Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında yaklaşık her 4 işlemden birisinin Yapı Kredi Yatırım'ın hizmet verdiği müşterilere ait olduğuna dikkat çeken Arısoy, “5 yıldır işlem aracılığı alanında liderliğimizi koruyoruz, teknolojiye ve insan kaynağına devamlı yatırım yapıyoruz. Türkiye sermaye piyasalarının öncü aracı kurumlarından Yapı Kredi Yatırım olarak yerleşik bireysel ve kurumsal yatırımcılara geniş ürün yelpazemizle doğru ve güvenilir çözümler üretiyoruz. Deneyimli araştırma ekibimizin hazırladığı raporlar ve yaptığımız çalışmalarla yatırımcılarımızı sürekli olarak bilgilendiriyor ve doğru stratejiler kurmalarına yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

“17 şubemizle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz”

Alanlarında uzman yatırım danışmanlarıyla, sermaye piyasalarında müşterilere ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını bildiren Arısoy, şunları kaydetti: "Tüm bu çalışmalarımız sayesinde Borsa İstanbul Hisse ve VİOP işlemlerinde lider aracı kurum olmayı sürdürüyoruz. Son dönemde Türkiye genelinde genel müdürlükte 1 satış bölümü ve ülkemiz genelinde 17 şubemizle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. Son olarak bireysel yatırımcıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Hisse Satışa Anında Nakit Kredi ürünümüzü hizmete sunduk. Bu ürünümüz sayesinde müşterilerimiz takas gününü beklemeye gerek kalmadan nakit ihtiyaçlarını hemen karşılayabiliyor. Önümüzdeki dönemde de müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için fark yaratan inovatif ürünler çıkarmaya ve sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz.”