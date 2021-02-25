Yapı Kredi, yurt dışından 7 milyar dolar borçlanacak

Yapı Kredi yurt dışı piyasalardan yedi milyar dolara veya muadili tutara kadar borçlanılması için genel müdürlüğe yetki verdi.

Bankanın KAP'ta yayımlanan yönetim kurulu kararına göre, bu tutarın 2 milyar dolara veya muadili tutara kadar olan kısmı özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilecek.