Yapı Kredi, yurt dışından 7 milyar dolar borçlanacak
Yapı Kredi yurt dışı piyasalardan 7 milyar dolara kadar borçlanmaya karar verdi.
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Yapı Kredi yurt dışı piyasalardan yedi milyar dolara veya muadili tutara kadar borçlanılması için genel müdürlüğe yetki verdi.
Bankanın KAP'ta yayımlanan yönetim kurulu kararına göre, bu tutarın 2 milyar dolara veya muadili tutara kadar olan kısmı özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilecek.