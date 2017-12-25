Yapı Kredi’de bayrağı Gökhan Erün mü devralıyor?
Garanti Bankası Genel Müdür vekili Gökhan Erün'ün Yapı Kredi Bankası'na Genel Müdür olarak geçeceği konuşuluyor.
Bankacılık kulislerinde, Garanti Bankası Genel Müdür vekili Gökhan Erün'ün Yapı Kredi Bankası'na Genel Müdür olarak atanacağı konuşuluyor.
Eski Genel Müdür Ergun Özen ile birlikte Garanti Bankası'na geçen Gökhan Erün, 1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde göreve başladı. Erün, 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama ve Satış Birim Müdürlüğü görevini yürüttü.
2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden sonra 2005’te insan kaynakları ve yatırım bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine atandı.
Erün, Eureko Sigorta A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve Öğretmen Akademisi Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu. Erün ayrıca Garanti Bankası AŞ Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı.
Gökhan Erün'ün adı bir dönem, Ergun Özen'den sonra Garanti Bankası'nın genel müdürlük görevini üstlenecek 3 isim arasında da geçmişti. Garanti Bankası’nda şuanda Genel Müdürlüğü Fuat Erbil yürütüyor.
Bankacılık çevrelerinden edinilen bilgiye göre, görevlendirme kısa sürede yapılacak.