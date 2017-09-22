Yapı Kredi'de üst düzey değişiklik

22 Eylül 2017

Yapı Kredi Bankası'nın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platdormu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22.09.2017 tarihli kararı ile; Perakende Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Nazan Somer Özelgin'in kendi isteğiyle 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Yapı Kredi'deki görevinden ayrılacağı anlaşıldığından; 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile;

- Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü olarak görev yapmakta olan Serkan Ülgen'in Perakende Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına,

- Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Mert Yazıcıoğlu'nun Perakende Bankacılık Satış Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Perakendede organizasyon değişikliği

Bankamız Yönetim Kurulu'nun organizasyon değişikliğine ilişkin aldığı bu karar çerçevesinde 2 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Bankamız Perakende Bankacılık Yönetimi; "Perakende Bankacılık Yönetimi" ve "Perakende Bankacılık Satış Yönetimi" olarak 2 ana fonksiyona ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla Banka'nın yeni organizasyon yapısında Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimine ilişkin faaliyetler ise ilgili diğer Banka yönetimleri altında sürdürülecektir."

Özelgin'den teşekkür

Görev değişikliğine ilişkin bir açıklama yapan Nazan Somer Özelgin de 2000 yılından bu yana devam eden Yapı Kredi yolculuğunda bir çok stratejik görevlerde bulunduğunu açıkladı.

Yapı Kredi Perakende Bankacılık’ı güçlü bir ekiple birlikte çok daha vizyoner, rekabetçi, yenilikçi boyuta taşıdıklarını dile getiren Özelgin şunları söyledi: "Bu çerçevede hem tepe yönetimimizin hem de ana sermayedarlarınızın desteği için kendilerine de teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin en değerli 10 markasından birinde 17 yıldır çalışmak büyük onur. Yapı Kredi’de görev yaptığım tüm zamanlarda büyük bir heyecan ve coşkuyla çalıştım. Tutkuyla işini yapan çalışma arkadaşlarımla birçok başarılara imza attık. Şimdi de görevimi –gönül rahatlığıyla- alanlarında birçok başarıda öncü rol üstlenen arkadaşlarıma teslim ediyorum.

Ocak 2018 itibariyle, ana sermayedarlarımızdan UniCredit’in Romanya’daki bankası, UniCredit Romania’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almak üzere Yapı Kredi’den ayrılacağım.

Bununla birlikte, UniCredit’in farklı ülkelerdeki bankalarında yönetim kurulu üyelikleri söz konusu… Bu teklifleri de değerlendiriyorum.

Diğer taraftan, ülkemiz iş hayatındaki karar alma mekanizmalarında kadın yöneticilerin varlığını çok önemsiyorum. Yapı Kredi’de ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiğim stratejik sorumluluklar paralelinde, farklı kurumların üst düzey yönetimlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya devam edeceğim."