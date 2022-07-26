Yapı Kredi'den 19,2 milyar lira net kâr, 731 milyar kaynak

Yapı Kredi, ekonomiye yılın ilk yarısında 731 milyar liralık kaynak sağladı. Konsolide bazda aktif büyüklüğü yüzde 78 yıllık artışla 991 milyar TL’ye yükselen Yapı Kredi’nin nakdi kredi hacmi yüzde 61 artışla 513.3 milyar liraya, toplam mevduatı ise 517,7 milyar TL’ye ulaştı. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,7 oldu. Bankanın bu dönemde net karı ise 19,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Küresel olarak konjonktürel belirsizliklerin hakim olduğu yılın ilk yarısında da başta ülke ekonomisi olmak üzere tüm paydaşlara değer katmayı sürdürdüklerini ifade eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “2022’nin ilk yarısında ülkemiz ve tüm paydaşlarımıza duyduğumuz sorumluluk neticesinde güçlü performansımızı devam ettirerek, ülkemiz ekonomisine nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile 731 milyar TL katkı sağladık. Temel bankacılık gelirlerimizi 31,2 milyar liraya çıkardığımız bu dönemde güçlü likidite seviyemizi ve sermaye yeterliliğimizi korumayı sürdürdük. Kredi hacminde özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 16,1, müşteri mevduat hacminde ise yüzde 13,9 oldu.”