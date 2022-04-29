Yapı Kredi'den 7,3 milyar net kâr

Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde 7,3 milyar lira kar elde etti. Bankanın geçen yılın aynı döneminde karı 1,5 milyar TL düzeyindeydi. Yapı Kredi, 2022 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 645 milyar TL katkı sağladı. Aktif büyüklüğü yıllık yüzde 63’lük artışla 872,1 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin net kârı 7,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Öz kaynak kârlılığı yüzde 42,3 olan bankanın, geçici regülasyon katkısı olmadan gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15,5 oldu.



2022 yılının ilk çeyreğinde de ülke ekonomisini desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün şunları söyledi: “Ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için duyduğumuz sorumlulukla, yılın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek ülkemiz ekonomisine 645 milyar TL kaynak sağladık. Bununla birlikte nakdi kredilerde pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 16,3 olurken, müşteri mevduatında yüzde 14,4 olarak gerçekleşti. Nakdi kredi hacmimiz ise bir önceki yıla göre yüzde 50’lik artışla 458 milyar TL oldu. Önümüzdeki dönemde de eşsiz ‘Hizmette sınır yoktur’ felsefimizle; sosyal ve yönetişim konularını göz ardı etmeden, ekonomik gelişim ve büyümeye katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Ülkemiz ekonomisini desteklemeyi sürdüreceğiz

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında alınan önlemler ve atılan adımlarla ülkemiz ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Erün, 2022 yılıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu; “Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de büyük bir ekonomik stres kaynağı oldu ancak değişim ve dönüşümün de tetikleyicisi haline geldi. Bu süreçte yasal düzenleyicilerin attığı zamanında ve etkili adımlar sayesinde aldığımız hızlı aksiyonlarla, müşterilerimize her koşulda kesintisiz hizmet sunmaya devam ettik ve çoğu noktada sektörümüze de örnek olduk. Önümüzdeki dönemde de, aynı amaç doğrultusunda attığımız güçlü adımlarla, ülkemiz ekonomisini desteklemeye var gücümüzle devam edeceğiz.”