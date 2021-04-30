Yapı Kredi'den ekonomiye 421,5 milyar TL destek

Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 453 milyon lira net kâr açıkladı. Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, ilk çeyrekte ülke ekonomisine 421,5 milyar lira katkı sağladı.

Aktif büyüklüğü yıllık yüzde 23'lük artışla 534,7 milyar liraya ulaşan bankanın net karı 1 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşirken, öz kaynak karlılığı yüzde 12,3, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,3 oldu.

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "hizmette sınır yoktur" anlayışıyla ülke ekonomisine destek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Salgının etkisinin sürdüğü ilk çeyrekte sağladıkları 421,5 milyar liralık kaynakla ülke ekonomisine ve insanına finansal anlamda verdikleri desteği artırdıklarını kaydeden Erün, şu bilgileri verdi: "Salgının neden olduğu tüm belirsizliklere rağmen, aktif büyüklüğümüzü yüzde 23 büyüterek 534,7 milyar liraya yükseltmeyi başardık. Öte yandan, nakdi kredilerde pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 16,6 olurken, müşteri mevduatında yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde, nakdi kredi hacmimiz yüzde 26'lık artışla 305,4 milyar lira oldu. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da müşteri odaklı hizmet ve toplumsal sorumluluk anlayışımızla ülkemize ve toplumumuza katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

"Tahvil ihracımıza piyasalardan 6 kattan fazla talep"

Gökhan Erün, ilk çeyrekte uluslararası piyasalardan gerçekleştirdikleri 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracına, ihraç tutarının 6 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, farklı finansal araçları da kullanarak ülke ekonomisine destek olduklarını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından 230'dan fazla yatırımcının katıldığı sermaye benzeri tahvil ihracı işlemiyle, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha tescillediklerini aktaran Erün, şu açıklamalarda bulundu: "Yapı Kredi için her zaman stratejik bir öneme sahip KOBİ'lerimizin ekonomimizdeki son derece önemli olan konumunun farkındayız. KOBİ'lerimiz için değer yaratmak, sürdürülebilir gelişmelerini desteklemek ve işlerini büyütmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı pandemi döneminde sağladığımız finansal hizmetlerin yanı sıra, müşterilerimizin işlerini dijital platformlara taşımalarını sağlayacak çözümlere de odaklanıyoruz."

KOBİ'lere sağladıkları farklı ürün ve hizmetlerden bahseden Erün, gelecek dönemde de hem KOBİ'lere hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere en iyi şekilde katkı sağlayacaklarını, onlar için e-ticaret ve dijitalleşme alanındaki çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.