Yapı Kredi'den ekonomiye 465 milyar TL destek

Yapı Kredi, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 591,2 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin öz kaynak karlılığı yüzde 18,6, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16 oldu. Banka, yılın dokuz aylık dönemini 6,9 milyar TL karla tamamladı. Nakdi kredilerini yüzde 19 artışla 336,6 milyar liraya taşıyan Yapı Kredi’nin, müşteri mevduatı hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış kaydederek 317,8 milyar TL oldu.

"Sürdürülebilirlik alanında sektöre öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, ülke ekonomisini ve insanını kararlılıkla desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Zorlu pandemi koşullarına rağmen, yılın ilk 9 ayında ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkıyı 465 milyar TL’ye çıkardık. Yine bu dönemde kredilerdeki pazar payımızı özel bankalar arasında yüzde 16,7’ye taşıdık. Bununla birlikte müşteri mevduatı pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,6 seviyesine geldi." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik konularında uzun yıllara dayanan gelişmiş bir yönetişim modeli ve stratejiye sahip olduklarını vurgulayan Erün, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında, 962 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon işlemimizi yaptık. Yılın ikinci yarısında ise dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America ile 225 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdik. Son olarak, yine sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı 822 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisine imza attık. Ülkemize ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden ve 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız bu kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Tüm bu işlemlerde, sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansımızı daha da artırmaya yönelik hedefler belirliyoruz. Böylece, Yapı Kredi olarak gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu anlamda Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Böylece iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel ısınma artışını 2 santigrat derecenin, ideal olarak ise 1,5 santigrat derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması’nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacağız. Ayrıca ülkemizden ‘1.5°C’ye Yönelik İş Hedefleri’ (Business Ambition for 1.5°C) imzalayan ilk kurum olarak bu konuda da öncü olduk."