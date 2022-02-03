Yapı Kredi’den ekonomiye 564 milyar lira kaynak

Yapı Kredi, 2021 yılında 10,5 milyar lira net kar elde etti. Geçen yıl ekonomiye 564 milyar lira kaynak sağlayan Yapı Kredi’nin, toplam nakdi canlı kredi hacmi, 2020 yılsonuna kıyasla yüzde 43 artışla, 403,1 milyar liraya yükseldi. 2021 yılını yüzde 61’lik yükselişle 780,8 milyar liralık aktif toplamı ile kapatan bankanın, toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 yükselerek 412,8 milyar liraya ulaştı. 2021 yılında Yapı Kredi’nin konsolide bazda net karı 10,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, öz kaynak karlılığı yüzde 19,6, yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15 oldu.

2021 yılında da ülke ekonomisini tüm imkânlarıyla desteklediklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün şunları söyledi: " ‘Hizmette sınır yoktur’ anlayışımız ile ülkemiz ve toplumumuz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimimizi tüm paydaşlarımıza değer yaratmak adına kullandık. Sergilediğimiz güçlü performansla, ülkemiz ekonomisine 564 milyar liralık kaynak sağladık. Attığımız doğru adımlarla aktif büyüklüğümüzü 780,8 milyar TL’ye yükseltmeyi başardık.”