Yapı Kredi’den ilk yeşil tahvil ihracı

21 Ocak 2020

Yapı Kredi, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün yeşil tahvil ihracı ile sağlanan 50 milyon dolarlık kaynağı sürdürülebilirlik alanında yükseltecek projelere aktaracaklarını belirtti.

Erün, yeşil tahvil ihracı ile Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklerken, Birleşmiş Milletler Erişilebilir ve Temiz Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Amacına da katkı sağladıklarını belirtti. İklim değişikliği ile mücadelede kendilerine düşen sorumluluğun bilinciyle, operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi takip ettiklerini kaydeden Erün, “Gerekli gördüğümüz noktalarda politikalarımızı güncelliyoruz. 2017’de imzaladığımız Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin her yıl güncellemesine de yine aynı amaçla katkı sağlıyoruz. Financial Times Stock Exchange Group’un (FTSE), şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendiren FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi gibi pek çok saygın sürdürülebilirlik endeksinde de öncü bankalar arasında yer alıyoruz” dedi.