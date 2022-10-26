Yapı Kredi'den sermaye benzeri tahvil ihracı

Yapı Kredi, yurt içinde 5 milyar Türk lirası tutara kadar, farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla sermaye benzeri tahvil ihracı kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamada, bankanın 5 milyar liraya kadar sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin karar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bankanın 5 milyar liraya kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde sermaye benzeri tahvil ihracı planladığı belirti