Yapı Kredi'den sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

Yapı Kredi’nin, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Yapı Kredi’nin bu işlemi, mayısta gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi için belirlenen performans kriterlerinin devamı niteliğini taşıyor.

Yeni belirlenen performans kriterleri, bankanın mayıs dönemindeki hedeflerini daha da yüksek bir noktaya taşıyarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik teminin artırılması ve ESG risk yönetimi notunun iyileştirilmesine yönelik geliştirmeler içeriyor.

Bankanın 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,15 ve euribor + yüzde 1,75 oldu.

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, The Commercial Bank, ve First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, Emirates NBD, Standard Chartered ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

"Sürdürülebilir gelecek için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğuna inandıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilirliğin, tüm paydaşlarımız için öneminin farkındayız. Bu anlamda sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu yıl, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ikinci sendikasyon işlemimize imza attık. 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Sağladığımız bu sendikasyon kredisi, uluslararası arenada ülkemiz ve bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlarken, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.”