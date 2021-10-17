Yapı Kredi'den temiz enerji için yeni fon

Yapı Kredi, sürdürülebilir bir gelecek çalışmaları kapsamında Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu'nu hayata geçirdi.

Sürdürülebilir ve alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve dışına ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu, küresel enerji sektöründe dönüşüm sürecine katkı yapabilecek şirketlere yatırım yaparak getiri sağlamayı hedefliyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Yücel, Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu ile bireysel müşterilerinin yatırımlarının sürdürülebilir bir dünya için değerlendirilmesine aracılık etmekten mutluluk duyduklarını aktararak, "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, biz de tüm iştiraklerimizle beraber karbon ayak izimizi azaltmak sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bununla birlikte geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer düşük karbonlu enerji kaynaklarına verdiğimiz desteği kararlılıkla sürdürüyoruz. Son olarak, iştiraklerimizden Yapı Kredi Portföy tarafından hayata geçirilen Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu ile temiz ve sürdürülebilir enerjiye dikkat çekerken, her paydaşımız için uzun dönemli değer yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Finans sektörünün, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir dönüşüm misyonu olduğunu belirten Yücel, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir sağlıklı bir gelecek için kritik önemde. Biz bir yandan faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri etkin şekilde yönetirken, diğer yandan müşterilerimizin de bu dönüşümde rol almalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz. Bu konudaki ürün ve hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Elektrikli ve hibrit araçların finansmanına özel Doğa Dostu Taşıt Kredisi, konutlarda enerji verimliliğini destekleyen Doğa Dostu Mortgage gibi ürünlerimizin yanında, çatı üstü enerji sistemleri gibi yeşil enerjiyi teşvik eden hizmetlerimiz de var. Yapı Kredi Leasing ve Arçelik Solar Enerji ile birlikte sektörde bir ilke imza atarak, müşterilerimize anahtar teslim çatı üstü güneş enerji sistemleri kuruyoruz. Sürdürülebilir finans ekseninde yeşil tahvil, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma için finansal çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) odaklı ürün ve hizmetlerimizi genişleterek dönüşüm sürecinde sorumluluk almaya ve sınır tanımadan çalışmaya devam edeceğiz.”