Yapı Kredi'ye 5 milyar liralık borçlanma izni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın 140 milyon lira, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret'in 80 milyon 930 bin 233 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Halk Yatırım Menkul Değerler'in 900 milyon lira, Pegasus Hava Taşımacılığı'nın 2,5 milyar lira, İş Faktoring'in 787 milyon 400 bin lira, Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Vakıf Varlık Kiralama'nın 15 milyar lira tutarındaki alım satıma ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Yatırım Varlık Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.