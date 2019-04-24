Yapılandırılan kredilere talip

24 Nisan 2019

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de yapılandırılan büyük kurumsal kredileri almak için bankalar ve şirketlerle görüşmeler yürütüyor.

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, Goldman Sachs son dönemde bankalar üzerinde yük oluşturan yapılandırılmış büyük hacimli kurumsal kredileri avantajlı koşullarla devralmak için ilgili taraflarla yoğun görüşmeler yürütüyor.

Türkiye'de özellikle geçen sene başından itibaren bozulan makro ekonomik göstergeler ve Ağustos ayındaki kur şokunun da etkisiyle nakit akışında sıkıntı çeken büyük holdingler başta olmak üzere çok sayıda şirket kredi yapılandırmasına gitmişti. Bunlar arasında en çok ses getirenler ise geçen sene bankalarla 5.5 milyar dolarlık kredisini yeniden yapılandıran Yıldız Holding ve 2 milyar euronun üzerinde kredisini yapılandıran Doğuş Holding ile ana ortak Ojer Telekomünikasyon'un borçlarını ödemediği, Türk Telekom'la ilgili 4.75 milyar dolarlık OTAŞ kredisi olmuştu.

'Hair cut' yaratacak iyi kredilere bakıyorlar

Konuya yakın bir kaynak, Goldman Sachs'ın yapılandırılan büyük kredilerle ilgilendiğini belirterek, "Bunlar Doğuş Holding, Yıldız Holding, Bereket Enerji gibi krediler olabilir. Karışık durumlarla çok ilgilenmiyorlar. Nispeten bankanın bir indirim (hair cut) yaratacağı iyi kredilerle ilgileniyorlar" dedi.

Aynı kaynak, Goldman Sachs'ın Astaldi'nin çıkmaya çalıştığı üçüncü köprünün kredileri gibi kredilere de baktığını belirtti. Kaynaklar, bankaların da bilançolarını rahatlatmak ya da likidite sağlamak amaçlı bu kredilerin satışına sıcak bakabileceklerini ifade ediyor.

Türk bankacılık sektörünün toplam kredileri 2.5 trilyon liraya ulaşırken, şu ana kadar 100 milyar liranın üzerinde kredi yeniden yapılandırıldı. Bankaların takipteki kredi rasyosu yüzde 4.2'ye ulaşırken, yılsonunda yüzde 6'ya kadar çıkabileceği de bekleniyor.

Londra bazlı NPL işi yapan yatırım bankaları da ilgili

Konuya yakın bir başka kaynak da, "Goldman Sachs yapılandırılıp bilançodan çıkarılması beklenen krediler için yoğun temaslar yürütüyor. Goldman Sachs'ın yanı sıra ilgilenen diğer büyük yatırım bankalarını da biliyoruz. Londra bazlı NPL işi yapan yatırım bankaları şu anda yoğun görüşmeler yürütüyor" dedi.

Aynı kaynak OTAŞ kredisi gibi bilançodan çıkarılmak istenen kredilerin bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 10 Nisan'da açıkladığı 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına vermişti. Reuters'ın görüştüğü bir Goldman Sachs yetkilisi konu ile ilgili bir yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Bir başka kaynak da uluslararası yatırım bankalarının NPL'lerin arttığı bir dönemde yapılandırılan kredilere ilgisinin arttığını belirterek, "Yatırım bankaları bankalarla görüşürler ve bir "hair cut" ile bu kredileri alırlar. Ancak burada "hair cut"ın ne kadar olacağı önemli. Anlaşması biraz uzun sürebilir" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da Nisan ayında, Türkiye'nin bankacılık sektöründe geri dönmeyen kredilerdeki artışın önüne geçmesi için, talep olması halinde yardım edebileceğini belirtirken, Mart başında Reuters'a bilgi veren kaynaklar da Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital'in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

Kaynak: Reuters