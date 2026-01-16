Yarı iletkenlerde beklenti yukarı çekildi: Barclays'ten Intel ve TSMC hamlesi

Barclays, küresel yarı iletken/çip sektörüne yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, sektör görünümündeki iyileşmeye paralel olarak önde gelen şirketler için hedef fiyatlarını da artırdı.

Bu kapsamda Barclays, Intel için hedef fiyatını 35 dolardan 45 dolara çıkardı. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) için hedef fiyat 380 dolardan 450 dolara yükseltilirken, Micron Technology için hedef fiyat 275 dolardan 450 dolara revize edildi.

Banka ayrıca Texas Instruments için hedef fiyatını 125 dolardan 140 dolara çıkarırken, NXP Semiconductors için hedef fiyatını 220 dolardan 255 dolara yükseltti.