Yasal takip sayısı arttı

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artarak 310 bin kişi oldu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 694 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı söz konusu dönemde ocak-ağustos döneminde 855 bin kişi oldu.

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Ağustos 2021 dönemi itibariyle bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış ile 22,2 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı 0,3 puan düşüş ile yüzde 2,4 oldu.

Bireysel kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 düşüş ile 6,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos 2021 itibariyle kredi kartı tasfiye olunacak alacak oranı son bir yılda 1,8 puan düşerek yüzde 3,5 oldu.

Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısında artış görülmesine karşın, bireysel kredilerdeki yasal takip miktarında belirgin bir artış görülmedi.