Yastık altı altınlar için yeni plan

11 Eylül 2020

Güvenli liman olan altına talep devam ederken, ekonomi yönetiminin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir adım atmaya hazırlandığı ifade edildi. Bloomberg'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisinin (İAR) yeni bir plan hazırlığında. 81 ilden 1000 yetkili kuyumcu kamu bankaları adına isteyen vatandaşın yastık altındaki altınlarını toplayacak. İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, vatandaşın yastık altında tuttuğu altını finansal sisteme kazandırmak için yeni bir sistem hazırladıklarını, kuyumcuların aracı olacağı sistemde kamu bankalarında hesapların açılacağını, vatandaşın nakit yerine fiziki altın çekme hakkı olacağını söyledi. Esen'e göre Türkiye'de yastık altı altın miktarı yaklaşık 5 bin ton (yaklaşık 330 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.

Verilen bilgiye göre; sistemle ilgili testler temmuzda başladı. Türkiye genelinde 20 ilde 70 kuyumcu belirlendi. Nihai amaç 81 ilde 1000 kuyumcu saptamak.