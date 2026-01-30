Yatırım amaçlı alışverişte dönüşüm: Gümüş E-ticaretin yeni gözdesi

Türkiye’de yatırım amaçlı alışveriş davranışları yeniden şekilleniyor. Hepsiburada’nın paylaştığı güncel veriler, e-ticaret kullanıcılarının portföy tercihlerinde belirgin bir değişime işaret ediyor. Artan fiyat oynaklığı ve alternatif yatırım arayışları, gümüşü online sepetlerin vazgeçilmezleri arasına taşırken, altın kategorisinde gramdan ziyade yüksek hacimli ürünlerin öne çıktığı görülüyor.

Gümüşe ilgi yüzde 103 arttı

Hepsiburada verilerine göre Ocak 2026’da gümüş ürünlerine yönelik talep, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 yükseldi. Aylık kırılım incelendiğinde bu artışın tek seferlik olmadığı, yıl geneline yayılan istikrarlı bir yükseliş eğilimi gösterdiği dikkat çekiyor. Son bir yılda gümüş, yatırım sepetlerinde düzenli ve tekrarlayan bir ürün hâline gelerek kalıcı bir tercih olarak konumlandı.

Altında hacimli ürünlere yönelim

Altın kategorisinde ise talep, özellikle 22 ayar bilezik gibi daha yüksek hacimli ürünlerde yoğunlaşıyor. Ocak 2025’te gram altın ile 22 ayar bilezik arasındaki dengeli seyir, 2026 itibarıyla belirgin bir tercih değişimine dönüştü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 22 ayar bileziğe olan talep, gram altına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla artış gösterdi. Bu eğilim, yatırımcıların daha uzun vadeli ve hacimli ürünleri tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Dijital kuyumculuk Anadolu’ya yayılıyor

Yatırım amaçlı dijital kuyumculuğa ilgi Türkiye geneline yayılmış durumda. Üç büyük ilin ardından yatırım alışverişlerinin en yoğunlaştığı şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Satış tarafında ise Türkiye’nin geleneksel kuyumculuk merkezleri öne çıktı; Çorum, Kayseri ve Diyarbakır platform üzerinden en çok satış yapan şehirler arasında yer aldı.

Ay sonu etkisi ve fiyat gündemi

Ocak ayının son 10 gününde, gümüş fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yatırım amaçlı alışverişlerde belirgin bir yoğunlaşma yaşandı. Özellikle 28 Ocak, ay ortalamasının yaklaşık yüzde 45 üzerine çıkarak son 10 günün en yüksek satış gününü oluşturdu. Bu tablo, ay sonuna doğru artan fiyat gündemi ve görünürlüğün tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Güven unsuru belirleyici

Dijital kuyumculuğun yükselişiyle birlikte güven faktörü de öne çıkıyor. Platformların teknik altyapısı, satıcı geçmişi, şeffaf fiyatlama ve teslimat sonrası güvence mekanizmaları, yatırım amaçlı altın ve gümüş alışverişlerinde tüketici kararlarını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.