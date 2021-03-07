'Yatırım araçları arasındaki sörf altındaki düşüşü destekliyor'

Berfin ÇİPA

Bu hafta yurt içi ve yurt dışındaki haber akışları altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Altın, haftanın son işlem gününe kadar son dokuz ayın en düşük seviyelerini test ederek, 1.700 doların altına geriledi. Ancak ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, altın fiyatını son dokuz ayın dip seviyelerinden hafif toparladı.



Altın fiyatlarındaki düşüş trendi aşı haberlerinin piyasalara getirdiği iyimser hava ile başladı. Merkez bankası başkanlarının piyasa dostu konuşmaları, al-sat yaparak kısa vadede paradan para kazanmak isteyen yatırımcıların portföylerinde farklı araçlara yönelmesi de altındaki düşüş trendini destekleyen faktörler arasında yer aldı.

“Yatırımcılar yatırım araçları arasında sörf yapıyor”



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcıların yatırım araçları arasında sörf yaptıklarını ifade ederek, belirli dönemlerde bazı yatırım araçlarının parlatıldığının altını çizdi. “Hisse senetlerine giriyorlar, oradan çıkıyorlar Amerikan 10 yıllık tahvillerini parlatıyorlar. Geçen sene de özellikle altını daha çok parlatıp fiyatları, beklenmedik bir şekilde, ağustos ayında 2075 dolara kadar yükseltmişlerdi”.



Öte yandan kripto paralardaki manipülasyon da altını baskılayan etkenler arasında. Kısa vadede kar elde etmek isteyen yatırımcılar altın yatırımından çıkıp kripto paraya yöneldiler. Geçtiğimiz günlerde Milyarder Mark Cuban, sosyal medya hesabı üzerinden “altının öldüğü kripto paraların ise güçlendiği” tartışmasına girdi. Peki gerçekten yatırım araçları arasında altın, yatırımcısını kaybedebilir mi? Yıldırımtürk bu soruyu şöyle yanıtladı; “Kripto paralarda çok fazla manipülatif işlem olduğunu görüyoruz bu da altını tabiki baskılıyor. Ama kripto paralar yükseldi, altın öldü demek çok doğru değil. Altın her zaman tüm paralara karşı güvenli bir liman özelliğidir. İlerde gelişmiş ülke merkez bankaları kendi kripto paralarını çıkardığında bunun karşılığı altın olacaktır.”

Altın fiyatlarındaki düşüş rüzgarının tersine esmesi bekleniyor. Nitekim Dünya Altın Konseyi (WGC)’nden beklentiyi destekleyen bir açıklama geldi. Konsey, altının emtia enflasyonuyla beraber düşük bir performans sergilediğini ancak bunu 36 aylık yüksek bir performans döneminin takip edeceğini belirtti.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatında öngörülen yükselişlerin 2021’in sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi. Memiş, “Dolar tarafındaki düşük rakamlar, altındaki düşük seviyenin kalıcı olmadığının bir işaretidir. Gram ve ons altın fiyatlarında öngörülen yükselişler 2021’in sonuna kadar devam edecektir. Gram altında tekrar yukarı yönlü hareketler görmemiz muhtemel” dedi.



“Yılın üçüncü çeyreğinde altın 2000-2250 seviyelerini görebilir”



Altının güvenli liman olma özelliğini koruyacağını belirten Yıldırımtürk, “Yılın üçüncü çeyreğinde yani Eylül-Ekim aylarında altının tekrar 2000-2250 seviyelerinde bir toparlanmaya gireceğinin kanaatindeyim. Bu nedenle altın bu sürede biraz daha yatay seyredebilir. Aşağı yönlü hareket görmemiz mümkün ancak daha sonra toparlanma olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler 2021 altın fiyatlarına ilişkin pozitif öngörülerde bulunuyor. İslam Memiş, “Yatırımcıların 2021 yılında altın ve gümüş tarafında yüzü gülecektir ve zarar etmeden yılı tamamlayacaklardır” dedi.