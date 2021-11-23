Yatırım eğilimi temelden değişti

Şebnem TURHAN

Son dönemde portföy yönetim şirketleri oldukça yenilikçi ürünlerle yatırımcıları yeni ekonomiye yatırım yapmaya özendiriyor. Bu durum yönetilen portföy büyüklüğüne de olumlu etkide bulundu. Türk portföy yönetim sektöründe iki yıl önce toplam yönetilen varlık 210 milyar TL iken, bugün 520 milyar TL’ye yani iki buçuk katı bir büyüklüğe gelindi. Sektörün son iki yıllık büyümesi, 1996’da kurulan sektörün önceki 23 yıllık büyümesinin üzerinde. Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı yeni fonların yatırımcıları cezbettiğini belirtti.

Ersarı, yüksek teknoloji ve sürdürülebilirliğin yatırım alanında da tercihlerde ön sıralara çıkmaya başladığını dile getirerek Ak Portföy’ün de yeni teknolojiler, alternatif enerji, sağlık sektörü, yerli teknolojiler, fintek ve blokzinciri fonlarının ardından son olarak da dönüştürücü teknolojiler fonumuzu “yatırımın geleceği” teması altında tasarruf sahipleriyle buluşturduklarını kaydetti.

Yatırımcıların yeni temalara yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Ersarı, yeni teknolojiler fonunun kısa bir sürede 34 bin yatırımcıya ulaştığını dile getirdi. Fonun Apple’dan Tesla’ya, Netfix’ten Facebook’a kadar, dünyanın geleceğini temsil eden 20 teknoloji devine eşit ağırlıklı yatırım imkanı tanıdığını belirten Ersarı, yatırımın geleceği teması adı altındaki yeni fonunu da şu an çoğu kişinin ismini çok duymadığı, ancak belki de geleceğin devleri arasında yer alması beklenen 45 ileri teknoloji şirketine yaklaşık olarak eşit ağırlıklı yatırım yapmayı sağladığını vurguladı.

Ersarı, dönüştürücü teknolojiler fonunun da yenilikçi şirketlere yatırım yaptığını fintek ve blokzinciri teknolojileri değişken fonun ise Robinhood, PayPal, Square gibi finans sektörünün dönüşümünü sağlayan şirketleri seçtiğini kaydetti. Enerjide de alternatif enerji şirketlerine yatırım imkanı sunan fonu devreye aldıklarını söyleyen Ersarı, sağlık fonlarının da sağlık teknolojisi şirketlerini seçtiğini dile getirdi.

Gelecekte de fon tercihlerini yatırımın geleceği teması adı altında tasarlamaya devam edeceklerini ifade eden Ersarı, “İçinde bulunduğumuz benzersiz süreç, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de değişimi hızlandırırken, sürdürülebilir yaşam anlayışının gelişmesi anlamında tüm dünyada farkındalığın artmasına neden oldu. Dijital değişimin hızlanacağı, sürdürülebilirliğin; ülkelerin, şirketlerin, bireylerin, yatırımcıların, kısaca herkesin gündemine daha fazla gireceği bir gelecek bizi bekliyor. Ak Portföy olarak amacımız, değer önerisi yüksek ürün ve hizmetlerimizle portföy yönetimi hizmetini daha ulaşılabilir kılmak ve tasarruf sahiplerinin yatırımlarına her zaman değer katmaktadır" dedi.

Yatırım eğilimi temelden değişti

Ersarı, pandemiyle beraber yatırım eğiliminde önemli değişimler yaşandığına dikkat çekerek “Bu dönemde getirilerini artırmak isteyen yatırımcıların, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasası araçlarına ilgisinin arttığına şahit olduk. Küresel piyasalara paralel olarak Türkiye’de de yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinde rekor düzeylerde artışlar gerçekleşti. Yatırımcıların değişen ihtiyaçlarını odağa koyarak geliştirdiğimiz ürünlerimize olan bu yoğun ilginin de etkisiyle Ak Portföy olarak 2021 Ekim büyüklüğü ve yüzde 14,6'lık pazar payı ile pek çok alanda liderliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.