Yatırım Finansman’da atama
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Ocak 2023 tarihi itibariyle Direktörlük görevine Dr. Nuri Sevgen atandı.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler’den yapılan açıklamada, “Dr. Nuri Sevgen 2015 yılında göreve başladığı Yatırım Finansman’da, sırasıyla İşlem Aracılığı, Yatırım Danışmanlığı Müdürlükleri ve son olarak Türev Ürünler Müdürü olarak görevini sürdürmekteydi.
Sevgen, Ocak 2023 tarihi itibarıyla terfien, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Türev Ürünler ve Yatırım Danışmanlığından sorumlu Direktörlük görevine atanmıştır” denildi.