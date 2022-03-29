Yatırım fonlarına ilgi bir yılda ikiye katlandı

Şebnem TURHAN

Yüksek enflasyon düşük meviduat faizleri tasarruf sahiplerini farklı yatırım kanallarına yönilendirdi. Borsaya da yoğun bir iligi yaşanırken yatırım fonları da bu ilgiden payını aldı. FonTurikey Kurucusu Onur Duygu, son 1 yılda yüksek enflasyon nedeniyile tasarrufl arını alternatif serimaye piyasası araçlarında deiğerlendirmek isteyen yatırımcıiların fon piyasasına yöneldiğine dikkat çekerek son bir yılda fonilarda toplam portföy büyüklüğüinün yüzde 100'ün üzerinde büiyüdüğünü belirtti. Bu ay sonu sürecek olan stopaj avantajının da ilgide büyük etkisi olduğunu söyleyen Duygu, fon yatırımcısıinın 3 milyonun üzerine taşındıiğını vurguladı.

1 yılda 100 bin yeni fon yatırımcısı

Onur Duygu, birikimlerini deiğerlendirmek isteyenler için son 1 yıllık dönemde en çok ilgi gören sermaye piyasası ürününün yatıirım fonları olduğunu belirterek “Özellikle yurt dışı hisse senetileri olmak üzere farklı ürünlere olan talep ve alternatif getiri araiyışı fon piyasasının yıllık yüzde 100 üzerinde büyümesinde rol oynadı. Toplam portföy büyüklüiğü Şubat 2021 tarihinde 155 miliyar TL iken Şubat 2022 sonu itiibarıyla 324 milyar TL’ye ulaştı. 3 milyon üzerinde yatırımcının fonlarda birikimi bulunuyor ve bunun yüzde 34’ü 1000 TL üzeri fon varlığı taşıyor. 1 yıllık zaman zarfında nette 100 bin üzerinde yeni yatırımcı piyasaya katıldı. Ve yatırımcı sayısındaki artış 40 yaş üzerindeki yatırımcı kitlesi kaynaklı oldu” diye konuştu.

Büyümenin fon bazında dağılıimına bakıldığında ilginin temeliini oluşturan yatırımcı davranışıinı birkaç ana başlıkta incelemek mümkün olduğunu söyleyen Duygu, öncelikle 23.12.2021 tairihinden itibaren yürürlüiğe konulmuş, alınan kararlarla 31.03.2022’ye kadar uzatılmış olan ve bazı fonları kapsayan stoipaj istisnası, istisnaya konu fonilara ilgiyi arttırdığını dile getirdi. Duygu şöyle konuştu: “Bunların başında Para Piyasası, Borçlanima Araçları (Yabancı Hariç), Kaitılım ve Fon Sepeti Fonları (Yabancı Hariç) geliyor. Stopaj isitisnasını hatırlayacak olursak, 31.03.2022’e kadar alınacak olan Para Piyasası, Borçlanma (Yaibancı Hariç), Katılım (Döviz Hairiç), Fon Sepeti (Yabancı Hariç) ve Kıymetli Madenler fonlarınida yüzde 10 olan stopaj satıldığı tarihten bağımsız olarak yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu durum önemli bir avantaj sağladığınidan, bu fonlara ilginin arttığını görmek mümkün.”

Fon sepeti fonlarına yönelim

Mevduat faizlerindeki gerileme ile birlikte getiri arayışının önicelikle para piyasası ve kısa vaideli borçlanma araçları fonlarıina kısa vadeli olarak birikimlerin park etmesi sonucunu doğurduiğunu belirten Duygu, haftalık reipo oranlarının da gerilemesi ile farklı varlık sınıfl arına yatırım yapan ve mevduat üzeri getiriyi hedefl eyen değişken ve fon seipeti fonlarına yönelim arttığıinı vurguladı. Duygu, “Bu fonlairın en önemli değer önerisi, yuimurtaları farklı sepete koyma mantığıyla farklı ürün sınıflarına yatırım yaparak, piyasada oluişabilecek risklere karşı koruma sağlamak diye düşünebiliriz. Niitekim geriye dönük baktığımızida hisse senedi, döviz, altın gibi ürünlerin farklı dönemlerde cididi kayıplar yaşadığını ve bu ürünileri farklı oranlarda portföyde bulunduran fonların getirilerini koruduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Duygu, her yatırımcıya uyigun alternatiflerin yatırım fonu dünyasında bulunabildiğini diile getirerek yatırımcı ilgisindeki artışın da alternatifl erin çoğalimasını sağlayarak ilginin sürekili hale gelmesine yol açtığını beilirtti. Duygu “Örneğin, çok yeni olarak Metaverse Teknolojileiri’ne yatırım yapan fonlar satıişa sunulmaya başlandı. Bu fonlar eğer yatırımcılarına orta-uzun vadede getiri sunabilirse, çok daiha fazla yatırımcının yatırımlairını fonlara aktardığını gözlemileyebiliriz. Getirilen stopaj avanitajı da, yeni yatırımcı katılımı için önemli bir fırsat, 31.03.2022 tarihinde sona erecek bu istisnainın sürmesi de piyasanın gelişimesi için faydalı olacaktır” dedi.

Tematik fonlar ilgiyi daha da artırdı

Fonlara ilgiliyi artıran bir diğer yatırımcı davranışı ise piyasalara ve yeni yatırım fikirlerine erişim isteği olduğunu ifade eden Duygu, şunları söyledi: “Özellikle son 6 aylık dönemde artan yabancı hisse senedi içerikli tematik fonlar, yabancı piyasalara doğrudan yatırım yapmak yerine, fon üzerinden yatırımı mümkün kılıyor. Pandemi ile ön plana çıkan teknoloji, sağlık/ ilaç/biyoteknoloji, elektrikli araçlar, temiz/alternatif enerji ve sürdürülebilirlik temalarına fonlar aracılığıyla yatırım hem kolay hem de doğrudan hisse senedi alımına göre daha az maliyetli olduğu için ciddi bir yatırımcı ilgisi var. Örneğin, çok yeni olarak Metaverse Teknolojileri’ne yatırım yapan fonlar satışa sunulmaya başlandı. En çok yatırımcı adedine sahip fonlara baktığımızda nakit yönetimi için kullanılan para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarından sonra tema fonlarını görmek mümkün.”

Savaşın etkisi getirilere yansıdı

FonTurkey Kurucusu Onur Duygu 2022 yılı başından itibaren en fazla getiri sağlayan ilk 15 fona bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin görüldüğünü belirterek “Savaşla ile birlikte artan enerji, emtia ve kıymetli madenler fiyatlarının etkisini görüyoruz. Petrole yatırım yapan Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (AES) ve Enerji/Emtia ve Kıymetli Madenler’e yatırım yapan İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TGE) yılbaşından itibaren yatırımcılarına yüzde 50 ve üzeri getiri sağlamış görünüyor. Bu iki fon sonrasında, ağırlıklı kıymetli madenlere – altın/gümüş – yatırım yapan fon sepeti fonları ve altın fonları en yüksek getiriyi sağlamış.” Yine savaş nedeniyle artan tarım emtia fiyatlarının tarım ve gıda temalı fonları ilk sıraya taşıdığını dile getiren Duygu, “Savaşla bağlantılı, enerji fiyatlarındaki artışın yarattığı alternatif arayışı nedeniyle Temiz/Alternatif Enerji ve Sürdürülebilirlik temaları da getiri anlamında ön sırada. Bu fonların çoğu ağırlıklı yabancı hisse/BYF içerdiği için kurdaki hareketler de fon getirilerine etki ediyor. Bu nedenle dönemsel kur getirisinden (yüzde 11,8) arındırdığımızda sadece ilk 6 sıradaki fon, USD/TL cinsinden pozitif getiri sağlamış görünüyor” dedi.