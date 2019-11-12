Yatırım fonlarına ilgi, sektörü %40 büyüttü

12 Kasım 2019

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Portföy yönetim şirketlerinin ve Ak Portföy'ün 2019 performansı ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin bilgi veren Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, sektörün 2019'da yüzde 40 büyüdüğünü belirterek finansal sistem içerisinde önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Artık özel bankalar kadar varlık yönetmeye başladıklarını vurgulayan Ersarı, sektörün 245 milyar TL büyüklüğe ulaştığını açıkladı. Bu yıl, yatırım fonlarına olan ilginin büyümede ana unsur olarak öne çıktığını ifade eden Ersarı, "Fon tarafında yeni müşteri adedi arttı. Bunun artışı yatırım fonlarında büyümeyi beraberinde getirdi. Bütün türlerde büyüme gördük, ama yatırım fonları %100 oranında büyüdü. Yatırım fonları içerisinde de para piyasası fonları, eurobond fonları ve alternatif fonlar öne çıktı" dedi.

2020 öngörülerini de paylaşan Ersarı, küresel merkez bankalarının genişlemeci para politikalarına dikkat çekerek, "Bol para ve getiri arayan yabancı fonlar nedeniyle 2020'yi varlık fonlarının iyi yatırım çektiği bir yıl olarak bekliyoruz" diye konuştu.

“Sektörün üzerinde büyüdük”

Ak Portföy olarak sektörün üzerinde, yüzde 62 büyüdükleri bilgisini veren Ersarı, "Toplam portföy büyüklüğümüz bugün itibarıyla 40,6 milyar TL'ye ulaştı, seneyi 42,5 milyar TL civarında bir yerde bitireceğimizi öngörüyorum." dedi.

Ak Portföy'ün portföy dağılımından da bahseden Ersarı, yatırım fonları tarafında yüzde 100'ün üzerinde büyüyerek 12,7 milyar TL'ye ulaştığını aktardı. Emeklilik fonlarında Ak Portföy'ün 22,3 milyar TL'ye, kurumsal ve bireysel portföy tarafında ise 5,6 milyar TL'ye ulaştıklarını anlatan Ersarı, bu iki alanda özel kurumlar arasında sektör birincisi olduklarını kaydetti.

"Türkiye'nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi"

Dünyanın önde gelen finans yayınlarından World Finance tarafından "Yatırım Yönetimi Ödülleri" kategorisinde "Türkiye'nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi" seçildiklerini bildiren Ersarı, profesyonel süreçlere dayanan çalışma biçimlerinin, kendilerini bu ödüle taşıdığını dile getirdi.

"BES'te çok önemli işler yapıldı”

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yaşanan değişiklikleri ve yapılan çalışmaları pozitif bulduklarını belirten Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yatırımcıya verilen esnekliğin, sistemin içinde daha fazla kalınmasını sağlayabileceğinin altını çizdi.

BES'te yapılan ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Ersarı, sene sonunun 120-122 milyar TL seviyesinde tamamlanacağını, BES'te çok önemli işler yapıldığını, gelinen noktadaki başarıyı herkesin sahiplenmesi ve ileri taşıması gerektiğini söyledi.

“Noel Baba Rallisi için ortam var”

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, 2020 yılında yatırım tercihlerinin TL varlıklar tarafında yoğunluk kazanabileceğini söyledi.

Merkez Bankası’nın aralık ayında 150 baz puan daha faiz indireceğini öngören Ersarı, pay piyasalarındaki potansiyele dikkat çekti. Düşen faiz oranlarının yanı sıra 2020'nin Türkiye açısından daha fazla yatırımcı çekilecek bir yıl olacağını bildiren Ersarı, “Pay piyasasında şirketler çok ucuz seviyede. Fon akışları ve kredi büyümelerinin artmasıyla ciddi bir hareketlenme olacaktır. Noel Baba Rallisi için ortam müsait. Bu rallide bankacılık başta olmak üzere birkaç sektör öne çıkacaktır” dedi.

Diğer taraftan kurda önemli bir değişiklik beklemenin doğru olmayacağını ifade eden Ersarı, “Bu aşamada, kuru stabil beklemekte yarar var. Altın getirilerinde de merkez bankalarının ilgisinin devam edip etmeyeceği belirleyici olacak. " şeklinde konuştu.