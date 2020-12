Yatırım fonlarının gözdesi hisse senedi olacak

Takip Et

Pandemi döneminde mevduat faizindeki düşüş yerli yatırımcıyı alternatif yatırım araçlarına yöneltti. Yatırımcı en çok hisse senedi piyasasını tercih ederken yatırım fonlarına da ilgi arttı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre kasım itibariyle yatırım fonlarının büyüklüğü 143 milyar 841 milyon lira oldu. Yerli yatırımcının fon büyüklüğü ise 141 milyar 215 milyon lira seviyesinde. Yerli yatırımcının fon büyüklüğü temmuzda 158.9 milyar lirayla rekor seviyeye yükselmişti. Yerli yatırımcının tercihinde ise analistlerin verdiği bilgiye göre kıymetli madende altın fonları, hisse senedi içeren değişken ve çoklu varlık fonları öne çıktı. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (Tefas) verilerine göre de bu yıl en çok kazandıran fon yüzde 53,66 ile kıymetli madenler şemsiye fonu oldu. Aralık ayında ise yatırım fonlarında işlem hacmi 161.8 milyar liraya ulaştı.

3 milyon yatırımcı fonu tercih etti

Kıymetli madenler şemsiye fonunda 9 fon 5.4 milyar liralık büyüklüğe sahip oldu. İkincilik ise yüzde 38,11 getiri ile 57 fonun yer aldığı hisse senedi şemsiye fonundan geldi. Hisse senedi şemsiye fonlarının büyüklüğü ise 10.1 milyar lira olarak belirlendi. MKK verilerine göre de yatırım fonlarına yatırım yapan yerli yatırımcı sayısı 3 milyon 41 bin 586 kişi oldu. Yine temmuzda bu sayı 3.1 milyon kişiye çıkmıştı.

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, geçen yıl döviz ve altına dayalı fonların ilgi çektiğini belirterek “Tabii bu birkaç senenin döviz travmasının etkisi. Gerçekten yatırımcı kendini TL’deki değer kaybından korumak buralara sığınıyor. Ama şimdi denge biraz değişiyor” dedi.

Para piyasası fonuna giriş hızlanabilir

Yeni yıla para piyasası fonlarını stopajını sıfıra indiren vergi düzenlemesi ile girileceğini ve bunun mart sonuna kadar alındığında bu avantajın satana kadar elde edileceğini söyleyen Gerz, şöyle konuştu: “Önümüzdeki üç ay para piyasası fonlarına yeni gerişleri veya eskileri satıp yenileri alarak stopaj avantajlarını kullanacağını düşünüyorum. Para piyasası fonlarına getirilen vergi avantajı TL’nin cazibesini arttırma kapsamında yapıldı. Fonlar mevduata karşı dezavantajlı konuma düşmüştü yeniden avantajlı konuma geldi bu güzel bir gelişme. İlk üç ayda para piyasası fonlarının mevduattan para çektiğini görebiliriz hatırı sayılır bir giriş olabilir.”

Gerz, Eurobond fonlarındaki vergi dezavantajının da giderildiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Haziranda getirilen yüzde 15 vergi tamamen kaldırılıyor. O fonlarda o kur farkı gelirini de vergilendiriyordu. Dövizli fonlarda vergi dezavantajı kaldırılıyor önemli bir gelişme. Döviz bazlı fonlara tekrar para girişi görebiliriz. Döviz mevduatına bir alternatif bu yatırım fonu.”

Borsa daha sağlıklı yükselecek

Mehmet Gerz “Stratejik olarak 2021’de hisse içeren fonların tekrar avantajlı olacak. Çünkü borsanın dipten dönüşü devam edecek, hisse senedi fonları ve hisse senedi içeren değişken fonları tercihi artacak. Yabancıların girişi de başladı ve 2021’de artacak. Borsa daha sağlıklı daha büyük ölçekli senetlerin liderliğinde yükselişine devam ederse daha sağlıklı yatırım aracı olacak, o zaman da hisse senedi fonları ve hisse içeren fonlar alternatif olacak” dedi.

Tefas altyapı işini çözdü

Mehmet Gerz, Tefas’ın da çok işler hale geldiğinin altını çizerek “Artık Türkiye’nin her şehrinden her bankadan her istediğiniz fonu alabiliyorsunuz. Altyapı işini Tefas çözdü. Ancak üst yapı yatırım danışmanlığı hizmeti eksik” dedi. Gerz, şöyle devam etti: “Sadece yatırım fonları değil BES fonlarında da sorun yatırım danışmanlığı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun da yatırım danışmanlığını bağımsız noterlik yapısı gibi bir sisteme çevirmesi gerekiyor. Finansal okuryazarlık Türkiye ve dünyada oldukça düşük. Fon seçimi konusunda yatırım danışmanlığına ihtiyaç oluyor. Büyük ölçekli müşteriler bu hizmete ulaşabiliyor ama orta ve küçük ölçekli müşteri ulaşamıyor. Onlara yönelik noterlik gibi yatırım danışmanlığı sisteminin gelmesi gerekiyor. Bu bireysel emeklilik tarafını da çok destekleyecek. Bu yönde SPK’nın duyarlılığı oluşmaya başladı.”

Kripto paralardaki trend izlenmeli

Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, altın fiyatlarındaki yükselişin bu fonlardaki getiriyi artırdığını dile getirerek ancak kripto paraların altını tehdit ettiğini dile getirdi. Çelik, kurumsal yatırımcıların bu yılın son çeyreğinde kıymetli maden hesaplarından kripto paralara yöneldiğini belirterek bunun da altın fonlarına olumsuz etkisinin yaşanacağını belirtti. Çelik, kripto paralardaki trendin gözlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Çelik, vergi oranlarının olumlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Stopajının sıfır olması ile mevduatın bir kısmını likit fona koymak avantajlı olabilir. Enflasyonda düşüş olursa uzun vadeli tahvil bono fonları faizi aşağı gelecek. Enflasyon 8-9’a yaklaşırsa bunların faizlerinde de azalma görürüz. Bunun için iki şansımız olabilir, bir tanesi doların dünyada değer kaybı olması, diğeri de özellikle kredi büyümesi geçen sene gibi olmayacağı için bu enflasyona etkisi sınırlı olacak bir düşüşü beraberinde getirebilir. Döviz konusunda her şey dolara bağlı olduğu için dolar güçlenmediği sürece yatırımcıların geçen yılların artında getiri görmeleri şaşırtıcı olmaz. Borsada büyük hisselere yabancıların gelişiyle beraber pozitif bir ayrışma olabilir. Borsanın yukarıya taşınması hisse senedi fonlarında yatırımcılara getiri sağlayabilir.”