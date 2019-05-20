Yatırım pozisyonunda 337 milyar açık

20 Mayıs 2019

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 241,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,5 oranında azalışla 578,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -356,2 milyar ABD doları iken 2019 Mart sonunda -337,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 96,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,4 oranında artışla 92,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15,0 oranında artışla 51,4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında azalışla 122,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 143,5 milyar dolar

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 143,5 milyar ABD doları oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında azalışla 29,3 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 21,5 oranında azalışla 14,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,2 artışla 52,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında artarak 312,9 milyar ABD doları oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında artarak 32,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 7,1 oranında artarak 15,0 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 78,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 oranında azalarak 104,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.