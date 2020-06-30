Yatırımcı BIST 30 hissesini daha düşük maliyetle alabilecek

30 Haziran 2020

Takasbank Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladı. Yeni dönemde, BIST 30 hisseleri, “Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebilecek. Bu sayede aracı kurumların üzerindeki operasyonel yüklerin hafifletilmesi ve yatırımcıların çok düşük maliyetle hisseyi ödünç alması hedefleniyor.

Takasbank'tan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen Ödünç Pay Piyasası, ödünce konu bir payı ödünç almak veya vermek isteyen tarafları bir araya getiren organize bir piyasadır.

Takasbank, Ödünç Pay Piyasası işlemlerinde Merkezi Karşı Taraf hizmeti sunmakta olup gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile taahhüt etmektedir.

Bilindiği üzere, sağlıklı piyasa şartları altında pay piyasalarının istikrarlı gelişimi etkin işleyen ödünç pay piyasaları ile mümkündür. Takasbank olarak ödünç pay piyasasının derinleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup ödünç pay piyasasında paylar açısından sağlıklı fiyat oluşumunu teminen düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak, süreçleri otomatize edecek ve maliyetleri minimize edecek teknik geliştirmeler tamamlanarak devreye alınmıştır.

BIST-30 hisselerinde geçerli

Bu kapsamda, Borsa İstanbul Pay Piyasası BİST 30 Endeksinde yer alan pay senetleri, Takasbank tarafından geliştirilen “Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebilecektir. Bu sayede aracı kurumların üzerindeki operasyonel yükler hafifletilecek, yatırımcılar tarafından çok düşük maliyetler ile payları ödünç almak mümkün hale gelecektir. Üstelik bu işlemler Takasbank tarafından verilen Merkezi Karşı Taraf hizmeti güvencesiyle sağlanabilecektir.

Takasbank tarafından yapılan geliştirmeler ile birlikte ağırlıklı olarak tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ödünç pay işlemlerinin otomatize edilmiş süreçler, rekabetçi maliyetler ve Takasbank Merkezi Karşı Taraf güvencesi ile organize bir piyasa üzerinden gerçekleşmesinin önünü açmış bulunuyoruz."