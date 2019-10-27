Yatırımcı borsa ve altında kazandı

27 Ekim 2019

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,83'lük kazançla 100.215,95 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.131,93 puanı, en yüksek ise 101.238,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,19'luk artışla 116.496,44 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 2,79'luk primle 116.301,37 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,57'lik kazançla 77.599,45 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,76'lık değerle 82.988,88 puana yükseldi.

Metro Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,25 ile Metro Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 19,12'lik artışla Doğuş Otomotiv, yüzde 15,81'lik yükselişle de Tukaş izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,56 ile Park Elek. Madencilik oldu. Bu hisseyi yüzde 7,06'lık düşüşle İhlas Gayrimenkul, yüzde 5,20'lik azalışla da Beşiktaş Futbol Yat. takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 843 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 551 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 185 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 523 milyon lirayla Koç Holding, 40 milyar 26 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 76 lirayla da Akbank şeklinde sıralandı

Altın yükseldi, döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,90'lık artışla 279,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92'lik değerle bin 863 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,40'lık kayıpla 5,7660 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,79'luk düşüşle 6,4000 lira oldu.

Geçen hafta 7,4660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,83'lük kayıpla 7,4040 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,89 değer kaybederek 5,8170 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,94 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile hisse senedi fonları oldu.