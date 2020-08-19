Yatırımcı Euro’ya koşuyor

19 Ağustos 2020

HİLAL SARI

ABD’de yeni teşvik paketinde partiler üstü desteğin hala bulunamamış olması, pandeminin en sert etkilediği ülkenin ABD olmaya devam etmesi ve Washington-Pekin gerilimleri dolardaki zayıflığın devam etmesine neden olan gelişmeler olarak görülüyor. Yatırımcıların ABD varlıklarından çıkışının hızlandığı belirtilirken, Euro Bölgesi’ne ilişkin iyimserlik sürüyor ve parite güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi dün TSİ 17:15 itibariyle iki yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyi olan 92,12 seviyesine kadar gerilerken Euro/dolar paritesi aynı saatler itibariyle gün içinde 1,1966 düzeyine kadar yükseldi.

Yatırımcı Euro’da boğa, dolarda ayı

Yatırımcıların dolardaki net ‘ayı’ pozisyonları - doların düşeceği varsayımına yapılan yatırımları - geçen hafta Mayıs 2011’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Hedge fonlarda da iki yıl aradan sonra yatırımların yönü değişmiş ve doların düşeceği ihtimaline yatırım yapılmaya başlanmıştı. ABD’de Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) verilerine göre Euro için spekülatif net pozisyonlar tüm zamanların en yükseğinde. 14 Ağustos’ta yayınlanan verilere göre net Euro pozisyonuna sahip kontrat sayısı 200 bine dayanarak tarihi zirvesine ulaştı.

Portföylerde dolar azalıyor

ING para birimlerine ilişkin dün yayınladığı notta “ABD net kısa pozisyonlar sekiz yılın zirvesine yaklaşıyor. Euro pozisyonlarında artış var” diyor. Banka yatırımcıların portföyünde doların ağırlığının diğer G10 paralarına göre azaldığına dikkat çekerek “Dolar pozisyonların ağırlığı beş yılın en düşük düzeyine geriledi ve en son 2012’nin sonlarında görülen düzeylere yaklaşıyor” diyor. Mizuho stratejistleri dolardaki zayıf seyir boyunca Avrupa, İngiliz ve Japon tahvillerinin ralli yaptığını belirterek “Bu da reel para akışının dolar varlıklardan çıkmasının başka bir bacağıydı” değerlendirmesini yapıyor.

Rusya-Çin ikili ticaretinde dolar kullanımı tarihi dipte

Dolardaki zayıflığın nedeni ABD Merkez Bankası’nın COVID-19 pandemisi nedeniyle sınırsız para basması, ABD tahvillerinde getirinin çok düşük olması ve Çin’le gerilimle sınırlı değil. Rusya ve Çin ekonomilerinin ikili ticaretlerinde kullandığı doların toplamdaki payı 2020’nin ilk çeyreğinde tarihte ilk kez yüzde 50’nin altına düştü. Nikkei Asian Review’deki habere göre iki ülke ‘finansal bir ittifak’ kurarak doları safdışı bırakmak istiyor. Ayrıca iki ülke arasında Euro ile yapılan ticaretin payı ise yüzde 30’la tarihi zirvesine ulaştı.

‘Paritede 1,20 çok uzak değil'



Citibank Euro'nun dolar karşısında parlayacağı beklentisini yineleyerek son altı ayda yüzde 9 yükselen Euro/ dolar paritesinde 1,20'nin çok da uzak olmadığını söylüyor. Banka küresel yatırımcının portföyünde Avrupa varlıklarının gerektiği kadar olmamasının, ABD'de sabit getirili varlıkların getirisinin düşmesinin ve kasımdaki seçim riskinin paritenin yükselişindeki en önemli etkenler olacağını öngörüyor. ABD'nin en büyük bankası JP Morgan ise Washington'da yeni teşvik paketi konusunda uzlaşılamamasının ekonomik stresi artırıp pandemiyi daha kötü hale getireceğini ve bunun hem ABD hisseleri hem de dolar için geniş bir risk anlamına geldiğini söylüyor.