Yatırımcı gelenekselin dışına çıkıyor

Türkiye sermaye piyasalarına yatırımcı ilgisi büyüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 12 Ocak itibariyle Türkiye sermaye piyasalarında 27 milyon 515 bin 483 yatırımcı yer alıyor. Toplam hesap sayısı ise 51 milyon 11 bin 242. Kayden saklanan menkul kıymet değeri ise 2.31 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların 1 milyon 989 bin 535'i hisse senedi, 23 bin 803'ü devlet iç borçlanma senetleri, 3 milyon 74 bini yatırım fonu, 58 bin 505'i özel sektör borçlanma araçlarında bulunuyor. Yapılandırılmış ürünleri ise 19.2 bin yatırımcı tercih etmiş durumda.

Toplam hesap sayısı geçen yıl ocakta 47 bin 386 kişiydi. Bu yılın başında ise 51 milyon kişiyi aştı. Böylece toplam hesap sayısında 3 milyon 625 bin artış yaşandı. 2020 yılında özellikle pandemi dönemiyle birlikte hızlı bir artış yaşanmaya başladı. Martta 47 milyon 356 bin seviyelerinde olan toplam hesap sayısı her ay yükselişini sürdürdü. 2020 Aralık ayında ise 50 milyon 869 bin kişiye ulaştı. 2021 yılı da hızlı başladı ve daha ilk günlerden toplam hesap sayısındaki artış ivmesi devam etti.

İlk 12 günde de artış sürdü

Kayden saklanan toplam menkul kıymet değeri de her geçen ay yükselişine devam ediyor. Geçen yıl ocak ayında 1.7 trilyon lira seviyesinde olan toplam saklanan menkul kıymet değeri bu yıl 12 Ocak itibariyle 2.31 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bir yıllık süreçte 610 milyar liralık bir artış var. Yine pandemiyle kredi faizlerindeki düşüşle yatırımcının yeni yatırım araçlarına yönelmesi toplam menkul kıymet değerinin de yükselişinin baş sebebi. 2020 yılını 2.24 trilyon lirayla kapatan kayden saklanan toplam menkul kıymet değeri 12 günde bile 70 milyar liralık artış yakalamayı başardı.

Yine MKK verilerine göre sermaye piyasalarını tercih eden toplam yatırımcı sayısı da hızlı büyüme yaşadı. Geçen yıl ocakta 26 milyon 659 bin kişi sermaye piyasalarına yatırım yaparken bu yıl 12 Ocak itibariyle bu rakam 27 milyon 515 bin kişiye çıktı. 2020 yılı boyunca da toplam yatırımcı sayısı artış ivmesini sürdürmeyi başardı.

2020 yılına hisse senedi piyasasına yeni katılan yerli yatırımcıların ilgisini damga vurdu. Hisse senedi yatırımcılarının sayısındaki artış da oldukça hızlı. Ocak 2020'de 1 milyon 254 bin kişi hisse senedi piyasasında yatırımcı iken Aralık 2020'de bu rakam 1 milyon 999 bin kişiye yükseldi. 12 Ocak itibariyle ise pay senedi piyasasında yatırımcı sayısı 1 milyon 989 bin 535 olarak belirlendi. Pay senedi piyasa değerinde da yükseliş var. Ocak 2020’de 1 trilyon 217 milyar lira olan değer Aralık 2020’de 1 milyar 779 milyon liraya çıktı. 12 Ocak itibariyle ise 1 milyar 850 milyon lira seviyesinde.

En hızlı artış yaşayan il Şırnak oldu

MKK’nın verileri il bazında değerlendirildiğinde oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Aralık 2019-Kasım 2020 döneminde yatırımcı sayısı artış hızında birincilik yüzde 269 ile Şırnak’ta. Şırnak’ı yüzde 257 artışla Muş, yüzde 253 yükselişye Şanlıurfa ve Siirt, yüzde 237 ile Van, yüzde 235 ile Bingöl, yüzde 234 ile Bitlis, yüzde 230 ile Hakkari, yüzde 226 ile Ağrı ve yüzde 225 ile Mardin izliyor. Portföy değeri artış hızında da birincilik yüzde 293 ile Şırnak’ta. Şırnak’taki yatırımcıların toplam portföy değeri 232 milyon 912 bin lira seviyesinde. Kasım 2020 itibariyle Şırnak’ta toplam yatırımcı sayısı da 4 bin 829.