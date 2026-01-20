Yatırımcı güvenli limanlara kaydı: Altın ve gümüş fiyatlarında rekor üzerine rekor!

ABD'nin Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor seviyeler kaydedildi.

Yıla ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ile başlandığı ve ardından Grönland gerilimi ile devam edildiği göz önüne alındığında yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland girişimine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasıyla piyasalarda belirsizlik ve endişe daha da artarken yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelmeyi sürdürüyor.

Altın ve gümüşte yeni rekorlar

Jeopolitik riskler ve ticari gerilimlerin etkisiyle piyasalarda risk algısının yükselirken altın ve gümüş yeni rekor seviyelerine ulaştı.

Ons altın fiyatları bugün 4 bün 722 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, dolar/TL ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın tarafında da 6 bin 572 lira ile yeni zirve kaydedildi.

Gümüş fiyatlarında da altında olduğu gibi yeni zirve kaydedildi. Ons gümüş fiyatları gece saatlerinde 94,74 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Güncel fiyatlar: Ons altın, gram altın, gram gümüş ne kadar?

Saat 10.55 itibarıyla ons altın yüzde 0,85 yükselişle 4 bin 718 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 1,07 yükselişle 6 bin 566 liradan hareket ediyor.

Aynı dakikalarda ons gümüşte ise geri çekilmeler dikkat çekiyor. Ons gümüş fiyatları yüzde 0,08 düşüşle 94,30 dolardan işlem görürken gram gümüş fiyatları yüzde 0,20 yükselişle 131,30 liradan işlem görüyor.