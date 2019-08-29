Yatırımcı için 'uyarı ışığı' yandı!
Amerikan ekonomisinde 1955’ten bu yana krizlerin habercisi olarak tahvil piyasasından yeni bir resesyon sinyali geldi. 30 yıllık tahvillerin getirisi dip seviyeye inerek resesyon kaygılarını derinleştirdi.
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