Yatırımcı nakite koştu
Yatırımcı, ticaret savaşı, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle küresel krizden bu yana en yüksek hızda nakite geçti. Son altı ayda güvenli liman olarak görülen para piyasalarına 322 milyar dolar aktı. Nakitte bekleyen fonlar 3.5 trilyon dolara ulaştı.
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