Yatırımcı yeni yılda neyi tercih edecek?

28 Aralık 2017

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinden oluşan 19 fon yöneticisinin katılımıyla 20-27 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 birinci çeyrek anketi sonuçları yayımlandı.

Buna göre, yatırımcıların yüzde 48'inin yılın ilk 3 ayında tercihi hisse senedi oldu. Hisse senedinden sonra gelen yatırım aracı tercihi ise yüzde 21 ile özel sektör tahvili.

Fon yöneticilerinin takip edeceği en önemli ekonomik gösterge ise yüzde 58 ile enflasyon olacak. Enflasyonu yüzde 26 ile döviz kuru takip edecek.

Ankete göre ilk çeyrekte fon yöneticilerinin borsada sektör tercihlerinin başında bankacılık hisseleri yer alıyor. Bankacılık hisselerini perakende ve petrokimya takip ediyor.

Kaynak: Reuters