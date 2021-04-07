Yatırımcılar, halka arza koştu!

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yatırımcıların, son dönemdeki halka arzlara yoğun ilgisi devam ediyor. Son 9 günde halka arzı gerçekleştirilen Matriks, Tureks Turizm ve Qua Granite yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Matriks, halka arz sonrası ilk iki günde tavan yaptı



30-31 Mart tarihlerinde talep toplayan Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi. Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre, Matriks halka arzına toplamda 689 bin 426 adet yatırımcı katılırken halka arz büyüklüğü 207,8 milyon TL'ye ulaştı. Dün payları işleme açılan Makriks, günü tavan yaparak tamamlarken şirketin hisseleri bugün de tavan fiyattan işlem görüyor. Böylece 28 liradan işlem görmeye başlayan Matriks payları, iki günde 33,88 lliraya ulaştı

Tureks'in halka arzına 773 bin yatırımcı katıldı

1-2 Nisan tarihlerinde halka arz için talep toplayan Tureks Turizm Taşımacılık hisselerine 6.1 kat talep geldi. 772 bin 538 adet yatırımcının katıldığı halka arz 30-31 Mart’ta 689 bin 426 adet yatırımcının talebiyle rekor kıran Matriks’i geçmiş oldu. Tureks payları, yarın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Tureks'in talep toplama süreci sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 6.1 katına denk gelen filtre edilmemiş 136.945.618 TL nominal değerli talep geldi.

Qua Granite arzına 5,8 katı talep geldi

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzına toplamda 846 bin 353 yatırımcı katıldı. Qua Granite paylarının halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti.

Qua Granite'in arzında halka arz büyüklüğünün toplamda 5,8 katına denk gelen 2,3 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 139.132.288 TL nominal değerli talep geldi. Qua Granite paylarının mevcut halka arzında 16,46 TL olarak belirlenen arz fiyatından ile toplam halka arz büyüklüğü 395 milyon TL oldu.