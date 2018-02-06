Yatırımcının altın ilgisi azaldı

06 Şubat 2018

Dünya Altın Konseyi (WGC), fonların altına yaptıkları yatırımlardaki düşüşün etkisiyle altın talebinin 2017'de sekiz yılın dip seviyesine gerilediğini bildirdi.

WGC raporuna göre, küresel altın talebi 2017 yılında yüzde 7 düşüşle 2009'dan bu yana en düşük seviye olan 4 bin 71 tona geriledi.

Rapora göre, yatırım talebi, külçe altına dayalı borsa yatırım fonlarına para girişinin azalması nedeniyle dörtte bire yakın oranda geriledi. Altın fiyatları geçen yıl doların zayıf seyrinin desteğiyle artarken, yükselen faiz oranları ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş, altının yatırım olarak cazibesini azalttı.

Öte yandan raporda, küresel büyümeye yönelik iyimserliğin daha güçlü mücevher alımına yol açtığı bilgisine yer verildi. Buna göre mücevher amaçlı altın talebi, altın fiyatlarındaki yüzde 13'lük yükselişe karşın 2013'ten bu yana ilk yıllık artışını kaydetti. Ancak mücevher alımları yatırım talebindeki düşüşü dengelemekte yetersiz kaldı.

Kaynak: Reuters