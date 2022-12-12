Yatırımcının gözü Fed'in faiz kararında

Küresel arenada enflasyonist baskılar merkez bankaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizde yarım puanlık artışa hazırlanıyor.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğuna göre Fed'in bu hafta faiz oranlarını artırmada fren yapması bekleniyor. Bankanın süregelen enflasyonist baskılar nedeniyle para politikasını sıkılaştırmaya yönelik tarihi kampanyasını durdurmaya henüz yakın olmadığının sinyali de gelebilir.

Bu yıl para politikasında enflasyonu yakalayacak kadar hızlı hamle yapmakta zorlanan FOMC, 2022 yılının son toplantısında haziran ayında başlayan 0,75 puanlık faiz artışları dizisini sona erdirebilir. Stratejist ve analistler kritik toplantıda federal fon oranının yüzde 4,25-4,5 aralığına yükseltecek yarım puanlık bir hamleden emin gibiler.

Öncelik enflasyonla mücadele

Fed'in piyasalara verdiği yönlendirme mesajı, daha yavaş bir faiz artış hızının, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme konusunda daha az kararlı olduğu anlamına gelmediği yönünde. Çarşamba günü Fed yetkilileri önümüzdeki yıl daha fazla parasal sıkılaştırma sinyali verebilir. Fed politika yapıcıları faiz oranlarını uzun bir süre yüksek bir seviyede tutma ihtiyacını bir kez daha vurgulayacak.

'Gevşeme zamanı değil' mesajı verebilir

Financial Tımes’a konuşan ABD Hazine Bakanlığı ekonomi politikasından sorumlu sekreter yardımcısı Karen Dynan, "Fed yetkililerinden ‘gevşeme zamanı değil’ dediklerini duyacaksınız" dedi. Ve ekledi: "İnsanların enflasyonu düşürmek için ne yapılması gerektiği konusunda çok iyimser olduklarını tekrar tekrar gördük."

Fed yetkilileri çarşamba günü, 2025 yılına kadar Fed fonları oranı, ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyona ilişkin bireysel görüşlerini detaylandıracak yeni bir ekonomik projeksiyon seti ile mesajlarını güçlendirecekler.

Yumuşak iniş mümkün mü?

Fed Başkanı Jerome Powell, faizler ne kadar yükselir ve orada ne kadar uzun süre kalırsa, enflasyonun resesyon olmadan yüzde 2'ye geri döndüğü "yumuşak inişe" giden yolun o kadar daraldığını kabul etti.

Powell hala bu sonucun makul olduğunu iddia etse de yetkililerin büyüme tahminlerini düşürüp işsizlik tahminlerini yükseltmesi öngörülüyor. Fed çalışanları geçen ay bir resesyonun ondan kaçınmak kadar olası olduğunu da kabul etti.

Son yapılan ortak bir ankette ekonomistlerin yüzde 85'i gelecek yıl bir resesyon öngörüyor. Çoğunluğun tahminine göre, bir daralma durumunda ABD'de işsizlik oranı yüzde 5,5'i aşarak mevcut yüzde 3,7'lik seviyenin oldukça üzerine çıkacak.