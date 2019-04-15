Yatırımcının morali yerine geldi

15 Nisan 2019

Asya borsaları, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son dönemece yaklaşıldığını belirtmesinin ardından dokuz ayın zirvesine doğru yükselirken, Çin'den gelen güçlü ihracat ve kredi verileri küresel ekonomik büyümeye yönelik iyimserlik sağladı.

Mnuchin, Cumartesi günü ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret anlaşmasının Çin pazarını ABD'li şirketlere açmak için bundan önce girişilen çabaların "çok daha ilerisine" gideceğini ve iki tarafın müzakerelerin "son turuna yaklaştığını" ümit ettiğini söyledi.

Ayrıca Reuters'da yer alan ABD'li müzakerecilerin ticaret anlaşmasına ön koşul olarak niteledikleri sanayi teşviklerinin kaldırılması talebinden vazgeçtikleri haberi de risk iştahını artırdı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6 yükselerek Temmuz sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Asya'daki yükselişe öncülük eden Çin borsaları yüzde 2.2 yükseldi.

Asya hisse piyasalarındaki bu yükseliş Wall Street'in Cuma gününü kazanımlarla kapatmasını izliyor. ABD borsaları Cuma günü Çin'deki ihracatın tekrar ivme kazanarak beş ayın zirvesine çıkması ve beklentilerin üzerinde açıklanan yeni kredi miktarının etkisiyle yükselmişti.

Risk iştahının bu gelişmelere paralel artmasıyla yen ve İsviçre frangı değer yitirdi. Dolar/yen kuru Cuma günü gördüğü 112.1 seviyesine yakın olan 112.02'den işlem gördü. Yen Mart başlarında 112.135 ile bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Dolar endeksi de yüzde 0.1 düşüşle 96.856'ya geriledi.

ABD taviz verdi, Çin ile anlaşma daha yakın

Kaynak: Reuters