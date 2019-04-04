Yatırımcının risk iştahı arttı

04 Nisan 2019

Asya borsaları sekiz ayın zirvesine yakın seyrederken yatırımcılar ABD-Çin ticaret müzakerelerinin son durumuna ilişkin gelişmeleri takip ediyorlar. İki ülkenin uzlaşıya giderek yaklaştığının sinyalini veren açıklamalar riskli varlıklara olan iştahı artırırken güvenli liman varlıklarda satış baskısı yarattı.

Beş gündür kesintisiz yükselerek Ağustos sonundan bu yana zirveyi gören Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün soluklanırken, Çin'deki büyük şirketleri izleyen endeks yüzde 0.9 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.2 ile bir ayın zirvesine yakın seyretti.

ABD'de dün açıklanan veriler hizmet sektörünün Mart ayında 19 ayın en düşük büyümesini kaydettiğini gösterirken, özel sektör istihdamı beklentilerin altında artış kaydetti. Veriler Fed'in faiz artırımlarını askıya alma kararını destekledi.

Yatırımcılar ABD'de ekonomik büyümenin ilk çeyrekte keskin şekilde ivme yitireceğinden endişeleniyorlar. Ancak yatırımcıların risk iştahı, ABD-Çin ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğine işaret eden haberlerin etkisiyle hafta boyunca güç kazandı.

Son olarak bugün Bloomberg'de yer alan habere göre ABD Çin'in verdiği taahhütleri 2025 yılı hedefleri belirleyerek somut hale getirmesini istedi. Dün ise Financial Times gazetesinde yer alan haberde ABD ile Çin'in nihai bir anlaşmaya giderek yaklaştığı belirtilmişti.

Yatırımcılar devam eden müzakerelerin ABD ve Çin liderleri arasında öngörülenden daha erken tarihte bir görüşme ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını izliyorlar. İki liderin görüşmesi anlaşma imzalanacağına yönelik bir ipucu olarak görülüyor.

Öte yandan ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesine, ancak euronun değerini korumasına yol açtı.

Dolar/yen kuru dün 111.575 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün kayda değer bir hareket sergilemeyerek 111.42 seviyesinde işlem gördü. Euro ise dolar karşısında Salı günü üç haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesini gördükten sonra 1.1240 ile yüzde 0.1 artıda seyretti. Dolar endeksi ise 97.063 seviyesinde düne göre yatay.

Kaynak: Reuters