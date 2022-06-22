Yellen: Tüm resesyonlar birbirinin aynı değildir

Güney Dakota ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yellen, resesyona nasıl ölçtüklerine yönelik soruya, iki çeyrek üst üste negatif büyümenin bir resesyonu işaret etmek için güzel bir kural olduğu cevabını verdi. Ancak Yellen, "Tüm resesyonlar aynı değil" diye konuştu

"Derin resesyonlar var. Sığı resesyonlar var. Hızlı toparlanma gösteren resesyonlar var. İşsizlik oranının hafif şekilde artıran resesyonlar var" diye konuşan Yellen, Fed'in agresif faiz artırımlarına rağmen bir resesyona girilmesinin kaçınılmaz olmadığını belirtti.

Ekonomistlerin çoğunun resesyon öngörmediklerine inandığını ifade eden Yellen, "Çok sıkı bir iş gücü piyasasına sahibiz. Ücretler oldukça hızlı arttı, ancak insanların iş gücüne katılmaya başladıklarını görüyoruz. Bu iş gücü piyasasında sıkışıklığı azaltabilir ve enflasyonist baskının aşağı gelmesine yardım edebilir" dedi.