Yellen'in açıklamaları altın fiyatlarına yaradı: 1.850 dolar geçildi

ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'in dün Senato Finans Komitesi'nde yaptığı konuşmanın Biden yönetiminin daha büyük bir koronavirüs yardım paketi ortaya koyacağı bsektlentilerini güçlendirmesi altın fiyatlarını yükseltti. Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı 1.851 dolar seviyesini test etti.



Analistler, Yellen'in Biden'in mali teşvikler konusundaki duruşuna yönelik verdiği işaretlerin enflasyon bekleyişlerini yükselteceği beklentilerinin altın fiyatlarına destek verdiğini ifade ediyorlar.



Uluslararası piyasalarda altın fiyatının 2021 içinde 2 bin dolar seviyesini hedeflemesi olasılığının hala güçlü olduğunu belirten analistler, sisteme çok fazla nakit gelmesini sağlayacak teşvik, yardım adımları atılmması halinde altında hedefin cari çeyrek dönem içinde test edilmesinin mümkün olabileceğini de vurguluyorlar.



Spot altında bugün için hedef 1.861-1.867 dolar aralığı olacak. Bu seviyenin aşılması halinde ise 1.886 dolar yeni hedef haline gelecek. 1.845 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde 1.832-1.820 dolar aralığına kadar geri çekilme yaşanabileceği de belirtiliyor. Buranın altında ise destek 1.809-1.807 dolar aralığı.