Yeni banknotlara Kavcıoğlu imzası

ANKARA(DÜNYA) - Merkez Bankası E9 emisyon grubu V.tertip 20 ve 5 liralık banknotları 29 Eylül itibarıyla tedavüle çıkardı.

Tedavüldeki ilk 4 tertip 20 lira ve 5 lira ile boyut, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik bakımından tamamen aynı olacak banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun imzası olacak. Ayrıca 20 liralık banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Semih Tümen, 5 liralık banknotta ise Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’ün imzası yer alacak.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayınlanan duyurusunda, V.tertip 50 ve 100 liralık banknotlara ilişkin duyuruların ise daha sonra yapılacağı bildirildi.