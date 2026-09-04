Yeni CEO göreve başlamadan hisseler bir günde çöktü

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Lululemon’da yeni CEO dönemine yalnızca günler kala yatırımcıları tedirgin eden tablo ağırlaştı. Spor giyim şirketinin ikinci çeyrek satışları beklentilerin altında kalırken, yönetim 2026 yılına ilişkin gelir ve kâr tahminlerini bir kez daha aşağı çekti.

Sonuçların ardından Lululemon hisseleri ABD’de piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 18 geriliyor. Hissenin 99 dolar civarında kalması ve kaybın korunması halinde şirketin piyasa değerinden tek seansta 2,5 milyar dolardan fazla silinmesi bekleniyor.

Şirketin yıl başından bu yana borsadaki kaybı da yüzde 40’ı aşmış durumda. Lululemon hisseleri 2025’in başından bu yana ise yaklaşık yüzde 69 değer kaybetti.

Yıl sonu beklentisi ikinci kez düşürüldü

Lululemon artık 2026 mali yılında gelirinin yüzde 5 ile yüzde 7 arasında azalmasını bekliyor. Şirket daha önce satışların yatay kalacağını ya da en fazla yüzde 1 gerileyeceğini öngörüyordu.

Hisse başına kâr beklentisi de 10,95-11,15 dolar aralığından 9,48-9,73 dolar seviyesine çekildi. Böylece şirket yalnızca satış büyümesinde değil, kârlılık tarafında da daha zayıf bir yıl beklediğini ortaya koydu.

İkinci çeyrekte şirketin geliri 2,42 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi ise yaklaşık 2,46 milyar dolar seviyesindeydi.

Asıl baskı Lululemon’un en büyük pazarı olan Amerika kıtasında görülüyor. Bölgedeki gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalırken, bir yıl önce aynı pazarda yüzde 1 büyüme kaydedilmişti.

Markanın simgesi taytlarda satış yüzde 20 düştü

Lululemon açısından daha dikkat çekici gelişme ise markanın yıllardır büyümesini taşıyan ürün grubunda yaşandı. Şirketin tayt satışları ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 20 geriledi.

Lululemon son dönemde tüketicilerin daha bol kesimli ürünlere yönelmesine karşı ürün gamını değiştirmeye çalışıyor. Ancak yeni modeller, dar kesimli tayt kategorisinde yaşanan kaybı henüz telafi edemedi.

Şirket yönetimi de ürün tarafında beklenen karşılığın alınamadığını kabul ediyor. Lululemon’un yaşadığı sorun artık yalnızca tüketicinin daha az harcama yapmasıyla açıklanmıyor; markanın yeni ve güçlü ürünler üretmekte zorlanması da satış baskısının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Çin de daha önce Lululemon’un büyümeyi sürdürdüğü önemli pazarlardan biriydi. Ancak ikinci çeyrekte Çin gelirleri sabit kurla yüzde 2 geriledi. Aynı pazarda bir yıl önce yüzde 24 büyüme kaydedilmişti.

Alo Yoga ve Vuori hızla pay kapıyor

Lululemon’un karşısındaki bir başka sorun ise spor ve günlük giyim pazarındaki rekabetin sertleşmesi. Özellikle Alo Yoga ve Vuori gibi daha genç markalar, şirketin Kuzey Amerika’daki müşterilerini kendilerine çekiyor.

Ağustos itibarıyla Lululemon’un spor ve günlük giyim pazarındaki payı bir yılda yaklaşık 10 puan gerileyerek yüzde 43,9’a düştü.

Aynı dönemde Alo Yoga’nın pazar payı 5,9 puan, Vuori’nin payı ise 2,2 puan arttı. Bu tablo Lululemon’un yalnızca satış kaybetmediğini, rakiplerine doğrudan pazar payı da bıraktığını gösteriyor.

Şirketin son dönemde promosyonlara daha fazla yüklenmesi de marka algısı üzerindeki baskıyı artırıyor. Premium fiyatlandırmayla büyüyen Lululemon açısından indirimlerin daha sık kullanılması, yüksek fiyatlı marka konumlandırmasını korumayı zorlaştırıyor.

Yeni CEO 8 Eylül’de koltuğa oturacak

Bütün bu sorunlar 8 Eylül’de görevi devralacak Heidi O’Neill’in önündeki dosyayı daha da ağırlaştırıyor.

Nike’ın eski yöneticilerinden O’Neill, yaklaşık 40 yıllık spor giyim sektörü deneyimine sahip. Yeni CEO’nun öncelikli görevleri arasında Kuzey Amerika’daki talebi yeniden canlandırmak, ürün yeniliğini hızlandırmak ve markanın tüketici nezdindeki cazibesini artırmak bulunuyor.

Ancak piyasa, hızlı bir toparlanmaya şimdilik temkinli yaklaşıyor. Ürün geliştirme ve yeni koleksiyonların satışlara etkisinin ortaya çıkmasının uzun zaman alabileceği değerlendirilirken, Lululemon’un toparlanmasının birkaç çeyrekten daha uzun sürebileceği belirtiliyor.

Wall Street hedef fiyatları peş peşe kesti

Zayıf finansal sonuçların ardından Wall Street’te de Lululemon’a yönelik beklentiler hızla aşağı çekiliyor.

En az 12 aracı kurum şirket için belirlediği hedef fiyatı düşürdü. En düşük hedef fiyatlardan biri 80 dolar seviyesine kadar inerken, şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık 99 dolardan işlem görüyor.

Lululemon’un ileriye dönük fiyat/kazanç oranı yaklaşık 11,5 seviyesinde bulunuyor. Bu oran Nike’da yaklaşık 20,8, Adidas’ta ise 13,4 düzeyinde.

Şirketin artık karşı karşıya olduğu sorun yalnızca kötü bir çeyrek değil. Satışların gerilemesi, pazar payının rakiplere geçmesi, marka cazibesinin zayıflaması ve hisse fiyatındaki sert kayıp, yeni CEO’nun önünde aynı anda çözülmesi gereken birden fazla sorun bulunduğunu gösteriyor.