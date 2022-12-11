Yeni CEPTETEB’lilere 1.200 TL nakit iade fırsatı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), aralık ayı içerisinde ilk kez CEPTETEB müşterisi olan ve internet alışverişlerini CEPTETEB Banka Kartı ile yapanlara aylık 100 TL, 12 ay boyunca toplamda 1.200 TL’ye varan nakit iade kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya ile aylık toplam 2.000 TL ve üzeri harcama koşulunu sağlayanlar, toplam harcama tutarı içerisindeki internet alışveriş tutarının yüzde 5’i kadar nakit iade almaya hak kazanıyor.

Kampanyadan faydalanmak için son tarih 31 Aralık

1-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya katılmak için tüketicilerin ilk defa CEPTETEB’li olması gerekiyor. CEPTETEB’li olmak ise çok kolay. Tüketiciler CEPTETEB Mobil uygulamasından görüntülü görüşme yaparak veya https://www.cepteteb.com.tr adresindeki “Müşteri Ol” kısmında yer alan formları doldurarak hızlıca CEPTETEB müşterisi olabiliyor.

CEPTETEB’li olup CEPTETEB Banka Kartı’nı teslim alan müşterilerin CEPTETEB Mobil’in Kart Ayarları menüsünden ana şubelerinin CEPTETEB olduğunu kontrol etmesi gerekiyor. Ardından İnternet Alışverişlerinde Kullanım seçeneğini “açık” olarak güncelleyen müşteriler, kartlarını e-ticaret ve online harcamalarda kullanmaya hemen başlayabiliyor.