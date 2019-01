Yeni destek iş dünyasına moral verdi

10 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı. 13 bankanın katıldığı KOBİ Değer Kredisi Projesi kapsamında; imalat ve ihracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz kredi için faiz oranı aylık yüzde 1,54 olarak uygulanacak. 20 milyar liralık paketten 40 bin işletme faydalanacak.

Yeni destek paketi iş dünyası tarafından da olumlu karşıladı. İş dünyası temsilcileri, KOBİ Değer Kredisi ile piyasaların rahatlayacağını, ekonomik aktivitenin canlanacağını paylaştı...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KOBİ’lerimiz için önemli bir müjde oldu



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ Değer Kredisi destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, “KOBİ’lerin krediye ulaşma imkanı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecek. Yeni paket, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı Gülle: Limitler ve ödeme planları fevkalade isabetli



KOBİ Değer Kredisi’ni can suyu ya da nefes kredilerinin de ötesinde, doğrudan doğruya ekonominin dengelenme sürecinin yeni bir aşamaya geçmesinin işareti olarak değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ekonomik destek paketi memnuniyet verici. Ekonomi yönetimimiz göreve geldiği günden bu yana sürati ve hedefi 12’den vuran müdahaleleri ile ekonominin bütün katmanlarını dikkate aldığını gösteriyor. Kredi paketinin sunduğu limitler ve ödeme planları fevkalade isabetli. Yine paketin ihracatçı ve imalatçıya yönelik olması bize ekonominin doğru okunduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

İSO Başkanı Bahçıvan: Tam bir can suyu olacak



İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, desteğin, moral değerlerini yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacağını kaydederek, "Bugün finans kaynaklarının son derece kısıtlı olduğu bir dönemden geçerken, imalat sanayimiz, KOBİ'lerimiz ve ihracatçılarımız için hazırlanan 'KOBİ Değer Kredisi' destek paketi, ekonomimiz için tam bir can suyu olacak. Üretimi, hayatımızın ve ekonomimizin en önemli can damarı olan KOBİ’lerimizin temel sorunu olan finansman adına bugün açıklanan destek paketini, bu nedenle çok önemli ve anlamlı buluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç: En 'değerli' destek



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de "KOBİ Değer Kredisi, üretim tezgahlarının işlemesi ve ihracatın topyekün bir hamleye dönüşmesi bakımından çok önemli. Kredi tutarı da gayet tatmin edici. Bir imalatçı KOBİ, 1 milyon lira kredi alabiliyor. Bununla makinelerini yenileyebilir, ham madde alabilir, stoklarını tamamlayabilir" açıklamasında bulundu. Destekle hem ihracatçı hem de üretici KOBİ’lere özel önem verildiğini belirten Avdagiç, desteğin ihracatın yeni bir raya oturmasının da sağlanacağını ifade etti.

ATO Başkanı Baran: Kan dolaşımı hızlanır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Üretim ve istihdamın çok önemli bölümünü sağlayan KOBİ'lerin desteklenmesi ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır” dedi. Türkiye’de firmaların yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan KOBİ’lerin istihdamının yüzde 65-70 ini sağladığını hatırlatan Baran şöyle devam etti: “Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan, üretimin önemli bölümünü sırtlayan KOBİ'lerin finansman ihtiyacının karşılanması, istihdam, üretim ve yatırım konularında itici güç olacaktır. Başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere, yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmelerimiz toplam 20 milyar liralık paketten yararlanarak, rahat nefes alıp faaliyetlerini sürdürecekler. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faiz oranıyla verilecek kredi KOBİ'lerin faaliyetlerini artıracak, bu da bir anlamda ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır.”

TESK Başkanı Palandöken: Piyasaları rahatlatacak



KOBİ Değer Kredisi'nin ekonomiyi rahatlatacağına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise küçük işletme statüsündeki esnafın yeni destek paketinden umutlu olduğunu bildirdi. Kredinin 6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli olacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonominin temelini oluşturan esnafımız bu destek paketiyle rahat bir nefes alacak. Şimdi en büyük beklentimiz küçük esnaf ve sanatkara yönelik de iyileştirmelerin zaman kaybedilmeden yapılması. Paketin tüm esnafımıza ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İşte yeni KOBİ kredi desteğinin ayrıntıları