Yeni dönemin ilk döviz ihalesi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerinin ilkini açtı.

1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz ihalelerine toplam 189 milyon dolar teklif geldi.

1 ay vadeli ihalede teklif 74 milyon dolar, gerçekleşen tutar 74 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 12,74000, en düşük fiyat 12,74000, en yüksek fiyat 12,74000, tekliflerin ortalama fiyatı 12,74000 oldu.

3 ay vadeli ihalede teklif 115 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 13,21778, en düşük fiyat 13,17000, en yüksek fiyat 13,22050, tekliflerin ortalama fiyatı 13,21154 oldu.