Yeni gelen bilançoların yıldızı QNB Finansbank

Dün THY bilançosuna kadar görünen manzara, bunun ardından gelen 33 yeni bilançoda değişti. Görünen o ki, her şirketin karlılığını artırdığı dönem, 2022 ilk çeyrek bilanço dönemiyle birlikte artık sona ermiş durumda. Yani Borsa İstanbul’da kârlılıkta şirket ve hisse bazlı ayrışma dönemine girmiş bulunuyoruz. Son açıklanan 33 bilançoda her üç şirketten birinin karlılığında zayıflama var. Bu da BIST’te son dönemde yaşanan dalgalanmayı bir ölçüde açıklar nitelikte. Yani yatırımcılar anlaşılan o ki gelen kar ve bilanço rakamlarıyla hisse portföylerinde değişikliğe gidiyor.

Son gelen bilançolarda (THY bilançosundan bu yana) en yüksek karlılık ise QNB Finansbank’tan gelmiş görünüyor. Stockeys.com verilerine göre geçen yılın ilk çeyreğinde 650 milyon TL’ye yakın kar elde eden QNBFB, bu yılın aynı döneminde ise karlılığını yüzde 267 artışla 2 milyar 383 milyon TL’ye çıkardı. Turkcell her ne kadar 33 şirket içerisinde en yüksek ikinci kâr rakamına sahipse de karlılığında yüzde 27 azalma dikkat çekti.

Kalkınma Bankası, yüksek kar artışı getiren bankalara bir diğer örnek oldu.

Öte yandan oransal olarak kar artış performansı açısından dikkat çeken yeni bilançolar Çemtaş, GalataWind, ANGEN, JantSA, Vakıf GYO, Ege Profil, TeknoSA, Ege Seramik, KUYAS, Konfrut Gıda, F-M İzmit Piston, BMS Çelik Hasır, ve E-DATA oldu.