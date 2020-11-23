Yeni hafta hareketli başladı: Dolar 7,95'i gördü; euro 9,45'i geçti

Salgında aşılamaların aralık ayında başlama ihtimalinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda iyimser bir hava yaşanırken başlarken yurt içi piyasalarda Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa değer kaybıyla haftaya 'merhaba' dedi. Geçtiğimiz hafta faiz artışı kararının da desteğiyle 7,5065 ile son 1 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, bu haftanın ilk işlem gününde 7,95'e kadar tırmandı. Benzer grafikler sergileyen euro/TL'de de 9,45'i aştı.

Saat 17:40 itibarıyla dolar/TL 7,89; euro/TL ise 9,39 seviyelerinde işlem görüyor. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise güne rekorla başlangıç yaptıktan sonra aynı dakikalarda yüzde 1,5 gerileyerek 1.306 puandaydı.

Euro, ABD Doları karşısında 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü

Koronavirüs aşılarına ilişkin yaşanan olumlu gelişmeler euroya ABD Doları karşısında destek vermeye devam ediyor. Euro bugün ABD Doları karşısında son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,1905 seviyesine kadar yükseldi.



Ancak Commerzbank analistleri, yaşanan bu yukarı harekete rağmen euronun 1,1920 dolar olan ve 9 Kasım'da görülen ayın en yüksek seviyesini aşamadığına dikkat çekerek, temelde dar bir bantta sıkışmanın söz konusu olduğunu ifade ettiler.



EUR/USD'nin son 3 aydır belirli bir band içinde hareket ettiğini belirten analistler, 1,920-1,1926 seviyesinin aşılamaması halinde 1,1682 seviyesindeki 6 aylık desteğe doğru bir geri çekilme olabileceğine dikkat çektiler. 1,1926 seviyesinin geçilmesi halinde ise 1,2014 seviyesine doğru bir hareket olabileceği vurgulanıyor.